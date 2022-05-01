Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ı her gün bambaşka sevmeyi öğrendim

Haberler | 01.05.2022 - 12:10
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kısa bir süre önce verdiği röportajda stil danışmanı eşi Başak Dizer'e olan sevgisini ve hislerini duygusal sözlerle dile getirdi.
L'Officiel dergisine konuşan Tatlıtuğ, "Ben Başak’ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi" diye konuştu.
Bir insanı sevmenin onun mutluluğu için çaba göstermekten başladığını belirten Tatlıtuğ, "Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte. Devamını getirebilmek asıl mesele" şeklinde konuştu.
Öte yandan Tatlıtuğ ve Dizer çifti, iki hafta önce ilk anne baba olmanın heyecanını yaşayarak oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.
38 yaşındaki Tatlıtuğ, mutlu haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı:
"Kurt Efe’mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız."
44 yaşındaki Dizer, "Oğlunuza neden Kurt Efe ismini koyma kararı aldınız?" sorusuna, "Kurt Seyit ve Şura dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk" demişti.
Tatlıtuğ ve Dizer çifti 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te evlenmişti.