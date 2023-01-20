Kıvanç Tatlıtuğ dizi çekimleri sırasında hastanelik oldu

Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinin başrolünü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ dizi çekimleri sırasında hastanelik oldu - 1

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı. Serenay Sarıkaya ile 'Aile' dizisinin çekimlerini gerçekleştiren Tatlıtuğ'un rahatsızlandığı belirtildi.

Kıvanç Tatlıtuğ dizi çekimleri sırasında hastanelik oldu - 2

Oyuncunun hastaneye kaldırılmasının ardından çekimlerin durdurulduğu biliniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ dizi çekimleri sırasında hastanelik oldu - 3

GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ dizi çekimleri sırasında hastanelik oldu - 4

Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı 'Aile' dizisinin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ dizi çekimleri sırasında hastanelik oldu - 5

Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da 'Devin' karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden 'Soykanlar’ın başındaki 'Aslan’ın, psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri konu alacak.

N-LIFE HABERLERİ

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