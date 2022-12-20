Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni poz

Altı yıl önce dünyaevine giren Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 8 ay önce ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.
Ailesiyle İtalya'ya tatile giden Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sokakta gezintiye çıkan baba-oğulun fotoğrafı yoğun ilgi gördü.
Başak Dizer de eşi ve oğlunun bu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Öte yandan Başak Dizer, geçtiğimiz haftalarda da eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluyla oynadığı anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Tatlıtuğ'un oğluyla pozlarını gören kullanıcılar, "Adamın ev hali bile karizmatik" ve "Şu babanın tatlılığına bakın", "Böyle yakışıklı baba mı olur?" gibi yorumlar yapmıştı.
Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'nin kendisine benzediğini açıklamıştı.
Ünlü oyuncu, "Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.