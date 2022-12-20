Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni poz

Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan'da ilk kez baba olmuş ve oğlunu kucağına almıştı. Şimdilerde baba olmanın tadını çıkaran ünlü isim, oğlu Kurt Efe ile yeni bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni poz - 1

Altı yıl önce dünyaevine giren Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 8 ay önce ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni poz - 2

BABA-OĞUL FOTOĞRAFI

Ailesiyle İtalya'ya tatile giden Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sokakta gezintiye çıkan baba-oğulun fotoğrafı yoğun ilgi gördü.

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni poz - 3

DİZER DE PAYLAŞTI

Başak Dizer de eşi ve oğlunun bu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni poz - 4

"ŞU BABANIN TATLILIĞINA BAKIN"

Öte yandan Başak Dizer, geçtiğimiz haftalarda da eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluyla oynadığı anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni poz - 5

Tatlıtuğ'un oğluyla pozlarını gören kullanıcılar, "Adamın ev hali bile karizmatik" ve "Şu babanın tatlılığına bakın", "Böyle yakışıklı baba mı olur?" gibi yorumlar yapmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni poz - 6

"KURT EFE SARIŞIN VE RENKLİ GÖZLÜ"

Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ,  geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'nin kendisine benzediğini açıklamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni poz - 7

Ünlü oyuncu, "Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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