Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yle poz verdi

Haberler - ntv.com.tr | 12.07.2022 - 17:21 - Son Güncelleme : 12.07.2022 - 17:25
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ve stilist eşi Başak Dizer (45) geçtiğimiz nisan ayında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
İlk kez babalık heyecanı yaşayan Tatlıtuğ’dan oğluyla ilk fotoğraflar geldi.
Dizer, eşinin oğluyla 30. günde ve 3. ayında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Tatlıtuğ'un oğluyla verdiği pozlar takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Tatlıtuğ daha önce magazincilerin "Kurt Efe kime benziyor?" sorusuna "Şimdilik sarışın ama hatları annesi" yanıtını vermiş, oğlu ve eşiyle geçtiğimiz ay ilk kez Bodrum'da görüntülenmişti.