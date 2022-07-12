Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yle poz verdi

İLK KEZ GEÇTİĞİMİZ AY GÖRÜNTÜLENDİLER

Tatlıtuğ daha önce magazincilerin "Kurt Efe kime benziyor?" sorusuna "Şimdilik sarışın ama hatları annesi" yanıtını vermiş, oğlu ve eşiyle geçtiğimiz ay ilk kez Bodrum'da görüntülenmişti.