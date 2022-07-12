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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yle poz verdi

Haberler - ntv.com.tr | 12.07.2022 - 17:21 - Son Güncelleme : 12.07.2022 - 17:25

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Kurt Efe'yi kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ’dan babalık pozları geldi. Ünlü oyuncunun karelerini eşi Başak Dizer paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yle poz verdi - 1

Oyuncu (38) ve stilist eşi Başak Dizer (45) geçtiğimiz nisan ayında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yle poz verdi - 2

OĞLUYLA İLK KARELERİ GELDİ

İlk kez babalık heyecanı yaşayan Tatlıtuğ’dan oğluyla ilk fotoğraflar geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yle poz verdi - 3

30. GÜN VE 3. AY POZU

Dizer, eşinin oğluyla 30. günde ve 3. ayında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yle poz verdi - 4

TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Tatlıtuğ'un oğluyla verdiği pozlar takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yle poz verdi - 5

İLK KEZ GEÇTİĞİMİZ AY GÖRÜNTÜLENDİLER

Tatlıtuğ daha önce magazincilerin "Kurt Efe kime benziyor?" sorusuna "Şimdilik sarışın ama hatları annesi" yanıtını vermiş, oğlu ve eşiyle geçtiğimiz ay ilk kez Bodrum'da görüntülenmişti. 

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