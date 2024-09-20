Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik paylaşım
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılından bu yana evli olduğu Başak Dizer ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturdu.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturdu.
Ünlü çift, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, dün akşam Meriç Aral ile Serkan Keskin'in nikahına katıldı.
Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile verdiği kareyi takipçileriyle paylaştı.
Çiftin romantik karesine binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Tatlıtuğ, gecede Aşk-ı Memnu dizisinden rol arkadaşı Hazal Kaya ile bir araya geldi.
Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıllarda Başak Dizer'e olan aşkını "Ben Başak’ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi. Gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte. Devamını getirebilmek asıl mesele"” diye anlatmıştı.
Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolleri paylaştığı "Aile" adlı dizide rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un sıradaki projesi belli oldu.
Ünlü oyuncu, 1960’larda banka soygunları ile olduğu kadar halk arasında zekası ve karizmasıyla da büyük bir ilgi odağına dönüşen ve “ilk Türk gangster” olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatı ekrana taşıyacak projede yer alacak.
Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Levent Cantek'in kaleme alacağı dizi, dijital bir mecrada yayınlanacak.
Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, yapım şirketi Kampeon ile projede yapımcı ünvanıyla da yer alacak.