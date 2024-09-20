Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik paylaşım

"GÖZLERİNDEKİ MUTLULUĞU HİSSETTİĞİMDE KARNIM DOYUYOR"

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıllarda Başak Dizer'e olan aşkını "Ben Başak’ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi. Gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte. Devamını getirebilmek asıl mesele"” diye anlatmıştı.