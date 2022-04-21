Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine dizisinin adını verdi: Pera

Haberler | 21.04.2022 - 11:33
Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Hazal Kaya ile başrolde olan oyuncu Selahattin Paşalı, bebeğine dizisinin adını verdi.
41. İstanbul Film Festivali'nin ödül törenine katılan Paşalı, bebeklerine koyacakları ismi açıkladı.
Gazete Magazin'e konuşan Paşalı, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Tüm ekip ile güzel bir iş çıkardık. Devamı gelecek. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Popülerlik beni korkutmaz tam tersine daha fazla başarılı ve mütevazi olmak için beni motive eder" dedi.
Lara Tümer ile ilk bebeklerini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Paşalı, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok güzel bir yıl geçiriyorum. Bebeğin ismi Leyla Pera Paşalı olacak inşallah" diye konuştu.
32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde yedi aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu.
PERE İSMİNİN ANLAMI
Pera karşı taraf öte taraf anlamına gelmektedir. Latince bir kelime olan Petra söz öbeğinden türetilmiştir. Sağlam ve güçlü bir kişiyi ifade eder. Pera isminin bir diğer anlamı ise Peri olarak bilinir.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çifti de geçtiğimiz günlerde Kurt Seyit ve Şura dizisinden esinlenerek bebeklerine Kurt adını verecekleri açıklamıştı. Dizer yaptığı açıklamada ismin 'Kurt Efe Tatlıtuğ' olacağını açıklayarak Kurt Seyit ve Şura dizisi zamanında tanıştıkları için böyle bir karar aldıklarını duyurmuştu.
Kurt isminin anlamı: Bir yeri, bir şeyi iyi bilen. Aldanmaz, kurnaz.