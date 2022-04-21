Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine dizisinin adını verdi: Pera

Haberler | 21.04.2022 - 11:33

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra oyuncu Selahattin Paşalı da çocuğunun adını rol aldığı diziden esinlenerek koydu. Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda rol alan Paşalı bebeğine Pera ismini koydu.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine dizisinin adını verdi: Pera - 1

Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Hazal Kaya ile başrolde olan oyuncu Selahattin Paşalı, bebeğine dizisinin adını verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine dizisinin adını verdi: Pera - 2

41. İstanbul Film Festivali'nin ödül törenine katılan Paşalı, bebeklerine koyacakları ismi açıkladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine dizisinin adını verdi: Pera - 3

Gazete 'e konuşan Paşalı, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Tüm ekip ile güzel bir iş çıkardık. Devamı gelecek. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Popülerlik beni korkutmaz tam tersine daha fazla başarılı ve mütevazi olmak için beni motive eder" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine dizisinin adını verdi: Pera - 4

Lara Tümer ile ilk bebeklerini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Paşalı, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok güzel bir yıl geçiriyorum. Bebeğin ismi Leyla Pera Paşalı olacak inşallah" diye konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine dizisinin adını verdi: Pera - 5

32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde yedi aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine dizisinin adını verdi: Pera - 6

PERE İSMİNİN ANLAMI

Pera karşı taraf öte taraf anlamına gelmektedir. Latince bir kelime olan Petra söz öbeğinden türetilmiştir. Sağlam ve güçlü bir kişiyi ifade eder. Pera isminin bir diğer anlamı ise Peri olarak bilinir.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine dizisinin adını verdi: Pera - 7

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çifti de geçtiğimiz günlerde Kurt Seyit ve Şura dizisinden esinlenerek bebeklerine Kurt adını verecekleri açıklamıştı. Dizer yaptığı açıklamada ismin 'Kurt Efe Tatlıtuğ' olacağını açıklayarak Kurt Seyit ve Şura dizisi zamanında tanıştıkları için böyle bir karar aldıklarını duyurmuştu. 

Kurt isminin anlamı: Bir yeri, bir şeyi iyi bilen. Aldanmaz, kurnaz.

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