Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da bebeğine dizisinin adını verdi: Pera

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çifti de geçtiğimiz günlerde Kurt Seyit ve Şura dizisinden esinlenerek bebeklerine Kurt adını verecekleri açıklamıştı. Dizer yaptığı açıklamada ismin 'Kurt Efe Tatlıtuğ' olacağını açıklayarak Kurt Seyit ve Şura dizisi zamanında tanıştıkları için böyle bir karar aldıklarını duyurmuştu.

Kurt isminin anlamı: Bir yeri, bir şeyi iyi bilen. Aldanmaz, kurnaz.