Kıvırcık Ali vefatının 12. yılında anılıyor: Kıvırcık Ali ne zaman öldü?

KIVIRCIK ALİ KİMDİR?

Ali Özütemiz ya da bilinen adıyla Kıvırcık Ali (d. 11 Ekim 1968, Tokat – ö. 11 Ocak 2011, İstanbul), Âşık Ali adlı halk ozanının oğludur. Tokat’ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde doğdu. 1983 yılında İstanbul’a geldi ve saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu. Konfeksiyon atölyesinde çalışırken, bir yandan da solfej dersleri aldı ve düğünlerde saz çaldı.1992 yılında Aşık Nuri Yücel’in “Hapishane Ranzaları 2” isimli albümüne bağlamasıyla katılarak ilk profesyonel stüdyo çalışmasına başladı. 1995’te iki arkadaşı ile birlikte Grup Turnalar’ı kurdu ve “Türkülerden Türkülere Yol Eyledik” ve “Türküler Kimliğimiz” adlı iki albüm çıkarttılar. 1999’da ilk solo albümü “Gül Tükendi Ben Tükendim’i çıkardı. Türkiye’de ve Almanya’da çok sayıda konser verdi, bestelerini birçok sanatçı seslendirdi.