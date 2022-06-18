Kızı Emme ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, 36 milyon dolar bağış topladı

Haberler - ntv.com.tr | 18.06.2022 - 15:02 - Son Güncelleme : 18.06.2022 - 15:31

Latin şarkıcı Jennifer Lopez, geçtiğimiz yıl Super Bowl devre arasında beraber performans sergilediği kızı Emme'yi tekrar sahneye çağırdı. Los Angeles'ta konser veren Lopez ve kızı, düzenlenen gala etkinliğinde 36 milyon dolar bağış topladı.

Kızı Emme ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, 36 milyon dolar bağış topladı - 1

Los Angeles'ta konser veren dünyaca ünlü şarkıcı , sahneye çağırdığı konuğuyla izleyicilere sürpriz yaptı.

Kızı Emme ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, 36 milyon dolar bağış topladı - 2

KIZINI SAHNEYE ÇAĞIRDI

52 yaşındaki şarkıcı Los Angeles Dodgers Vakfı’nın Diamond Gala etkinliğinde verdiği konserde kızı Emme’yi ağırladı.

Kızı Emme ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, 36 milyon dolar bağış topladı - 3

Lopez ve kızı Emme izleyicilere müzik şöleni yaşattı. Beraber Christina Perri’nin ‘A Thousand Years’ şarkısını söyleyen ikili, renkli kıyafetleriyle dikkat çekti.

Kızı Emme ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, 36 milyon dolar bağış topladı - 4

BAĞIŞ TOPLADILAR

Yardıma muhtaç kişilere eğitim ve sağlık desteği için düzenlenen konserde sahneye çıkan şarkıcı ve kızı 36 milyon dolar bağış topladı.

Kızı Emme ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, 36 milyon dolar bağış topladı - 5

TEK BAŞINA SAHNEYE ÇIKTI

14 yaşındaki kızı Emme Maribel Muñiz’i sahneye davet eden Lopez, bir noktada sahneyi sadece kızına bıraktı. Emme, Bruce Sprinsteen’in klasik şarkısı ‘Born in the USA’yi söyledi.

Kızı Emme ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, 36 milyon dolar bağış topladı - 6

BABASI DA MÜZİSYEN

Emme’nin babası ve Lopez’in eski eşi Marc Anthony de müzisyenlik yapıyor.

Kızı Emme ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, 36 milyon dolar bağış topladı - 7

İKİNCİ KEZ SAHNEDELER

İkili daha önce devre arası şovunda beraber sahne almıştı. Los Angeles konseri esnasında bu gösteriden de küçük bir klip yayınlandı.

Kızı Emme ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, 36 milyon dolar bağış topladı - 8

BELGESELİ ÇIKTI

Lopez’in Super Bowl devre arası şovunu konu alan ‘Halftime’ belgeseli yakın zamanda izleyiciyle buluştu.

Kızı Emme ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, 36 milyon dolar bağış topladı - 9

Epik bir görsel şölene sahne olan Super Bowl şovu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Lopez, Shakira ile beraber sahne almaktan mutlu olmadığını dile getirdi.

Kızı Emme ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, 36 milyon dolar bağış topladı - 10

"DÜNYANIN EN KÖTÜ FİKRİ"

Super Bowl devre arasında Shakira ile beraber sahne alan şarkıcı, “Super Bowl’u iki kişiyle yapmak, dünyanın en kötü fikri” diyerek Kolombiyalı şarkıcıyla beraber performans sergilemek istemediğini belirtti.

Kızı Emme ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, 36 milyon dolar bağış topladı - 11

PROFESYONEL DAVRANDI

Super Bowl’un yıllardır yapmak istediği ve üzerinde çalıştığı bir gösteri olduğunu belirten Lopez, her ne kadar gönülsüz de olsa profesyonel davranarak Shakira ile sahneye çıktı.

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