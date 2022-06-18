Kızı Emme ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, 36 milyon dolar bağış topladı

Haberler - ntv.com.tr | 18.06.2022 - 15:02 - Son Güncelleme : 18.06.2022 - 15:31
Los Angeles'ta konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sahneye çağırdığı konuğuyla izleyicilere sürpriz yaptı.
52 yaşındaki şarkıcı Los Angeles Dodgers Vakfı’nın Diamond Gala etkinliğinde verdiği konserde kızı Emme’yi ağırladı.
Lopez ve kızı Emme izleyicilere müzik şöleni yaşattı. Beraber Christina Perri’nin ‘A Thousand Years’ şarkısını söyleyen ikili, renkli kıyafetleriyle dikkat çekti.
Yardıma muhtaç kişilere eğitim ve sağlık desteği için düzenlenen konserde sahneye çıkan şarkıcı ve kızı 36 milyon dolar bağış topladı.
14 yaşındaki kızı Emme Maribel Muñiz’i sahneye davet eden Lopez, bir noktada sahneyi sadece kızına bıraktı. Emme, Bruce Sprinsteen’in klasik şarkısı ‘Born in the USA’yi söyledi.
Emme’nin babası ve Lopez’in eski eşi Marc Anthony de müzisyenlik yapıyor.
İkili daha önce Super Bowl devre arası şovunda beraber sahne almıştı. Los Angeles konseri esnasında bu gösteriden de küçük bir klip yayınlandı.
Lopez’in Super Bowl devre arası şovunu konu alan ‘Halftime’ belgeseli yakın zamanda izleyiciyle buluştu.
Epik bir görsel şölene sahne olan Super Bowl şovu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Lopez, Shakira ile beraber sahne almaktan mutlu olmadığını dile getirdi.
Super Bowl devre arasında Shakira ile beraber sahne alan şarkıcı, “Super Bowl’u iki kişiyle yapmak, dünyanın en kötü fikri” diyerek Kolombiyalı şarkıcıyla beraber performans sergilemek istemediğini belirtti.
Super Bowl’un yıllardır yapmak istediği ve üzerinde çalıştığı bir gösteri olduğunu belirten Lopez, her ne kadar gönülsüz de olsa profesyonel davranarak Shakira ile sahneye çıktı.