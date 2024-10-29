Kızı Melisa'yı konuk eden Ceyda Düvenci'nin duygusal anları: Gururdan gözyaşları sel olur

"MÜZİSYEN OLMAK İSTİYORUM"

Müzikle ilgilendiğini "Müzisyen değilim ama müzik tutkum var. Büyüyünce müzisyen olmak istiyorum" diye ifade eden Melisa Akgün, bir Türk genci olarak kendini nerede hayal ettiğini şöyle anlattı:

"Ya sahnede ya söz yazarken... Ama kesinlikle müzik ile uğraşmak istiyorum, en büyük hayalim bu. Müziğe tutunmak beni çok sinirlendiğimde de korktuğumda da sevinçte de üzüntümde de kurtarıyor. Yazmak duygularımı kontrol etmemi sağladı, hala da sağlıyor."