Kızı Melisa'yı konuk eden Ceyda Düvenci'nin duygusal anları: Gururdan gözyaşları sel olur
Ceyda Düvenci, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler 29 Ekim özel programında, 13 yaşındaki kızı Melisa Akgün'ü ağırladı. "Hayatımın en gururlu anı" ifadeleriyle programı açan Düvenci'nin kızıyla sohbeti ve duygusal anları gündem oldu.
Ceyda Düvenci, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler 29 Ekim özel programında, 13 yaşındaki kızı Melisa Akgün'ü ağırladı.
Düvenci, programı "Hayatımın en gururlu anını yaşıyorum" sözleriyle açarken; kızı Melisa da "Ben de... Yani şimdi ayıp olmasın ama, burayı çok görüyordum. Yayınları izliyorum, takip ediyorum. Gerçekten buraya yakından bakmak ve buraya gelmek benim için çok gururlu oldu. Çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.