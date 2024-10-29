Kızı Melisa'yı konuk eden Ceyda Düvenci'nin duygusal anları: Gururdan gözyaşları sel olur

Ceyda Düvenci, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler 29 Ekim özel programında, 13 yaşındaki kızı Melisa Akgün'ü ağırladı. "Hayatımın en gururlu anı" ifadeleriyle programı açan Düvenci'nin kızıyla sohbeti ve duygusal anları gündem oldu.

Kızı Melisa'yı konuk eden Ceyda Düvenci'nin duygusal anları: Gururdan gözyaşları sel olur - 1

Ceyda Düvenci, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler 29 Ekim özel programında, 13 yaşındaki kızı Melisa Akgün'ü ağırladı.

Düvenci, programı "Hayatımın en gururlu anını yaşıyorum" sözleriyle açarken; kızı Melisa da "Ben de... Yani şimdi ayıp olmasın ama, burayı çok görüyordum. Yayınları izliyorum, takip ediyorum. Gerçekten buraya yakından bakmak ve buraya gelmek benim için çok gururlu oldu. Çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Kızı Melisa'yı konuk eden Ceyda Düvenci'nin duygusal anları: Gururdan gözyaşları sel olur - 2

Ceyda Düvenci'nin "Cumhuriyet senin için ne demek?" sorusuna kızı Melisa, "Benim arkadaşım geçen yıl bizim koroda şunu demişti; Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik istikbaliyle büsbütün yeni bir hayatın habercisi olmuştur" yanıtını verdi.

Kızı Melisa'yı konuk eden Ceyda Düvenci'nin duygusal anları: Gururdan gözyaşları sel olur - 3

"MÜZİSYEN OLMAK İSTİYORUM"

Müzikle ilgilendiğini "Müzisyen değilim ama müzik tutkum var. Büyüyünce müzisyen olmak istiyorum" diye ifade eden Melisa Akgün, bir Türk genci olarak kendini nerede hayal ettiğini şöyle anlattı:

"Ya sahnede ya söz yazarken... Ama kesinlikle müzik ile uğraşmak istiyorum, en büyük hayalim bu. Müziğe tutunmak beni çok sinirlendiğimde de korktuğumda da sevinçte de üzüntümde de kurtarıyor. Yazmak duygularımı kontrol etmemi sağladı, hala da sağlıyor."

Kızı Melisa'yı konuk eden Ceyda Düvenci'nin duygusal anları: Gururdan gözyaşları sel olur - 4

"İYİ Kİ BENİM ANNEMSİN"

Ceyda Düvenci, kızına"Canım kızım, Melisam, bal köpüğüm programıma konuk olduğun için sana çok teşekkür ediyorum" derken; Melisa ise "Ben teşekkür ederim. Bunu daha önce hayal ediyordum ki senin kızın olduğum için söylemiyorum. Gerçekten senden habersiz olsa da bu kıymetli programı izliyordum daha önce ve burada olmak benim için ayrı bir gurur. Bu programı benimle açtığın için de sana teşekkür ediyorum. İyi ki benim annemsin, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kızı Melisa'yı konuk eden Ceyda Düvenci'nin duygusal anları: Gururdan gözyaşları sel olur - 5

"EVLATLAR BÜYÜR, HAYALLERİNDEN BAHSEDER"

Melisa ile sohbetini sonlandırırken gözleri dolan ve "Ağlamayacağım" diyen Ceyda Düvenci, "Gururdan gözyaşları sel olur. Evlatlar büyür, karşınıza oturur ve size hayallerinden bahseder. Siz de dinlersiniz. Gün gelir programınızın sahibesi olur. Çok şükür... İyi ki Cumhuriyet kadınıyım, iyi ki çocuklarım var" şeklinde konuştu.

Kızı Melisa'yı konuk eden Ceyda Düvenci'nin duygusal anları: Gururdan gözyaşları sel olur - 6

"BÜTÜN KALBİNLE ZORLUKLARI AŞACAKSIN"

Ceyda Düvenci, son olarak Melisa'dan 23 yaşındaki kendisine bir not yazmasını istedi. İşte Melisa'nın o satırları:

"10 yıl sonraki kendime... Sevgili Melisa, bestelerinden sana kabiliyetler dilerim. Çok zor zamanlardan geçiyorsun, hep de geçeceksin. Bütün kalbinle bu zorlukları aşacaksın."

Kızı Melisa'yı konuk eden Ceyda Düvenci'nin duygusal anları: Gururdan gözyaşları sel olur - 7

"GEÇMİŞE TAKILI KALMAMAYI KIZIM İLE ÖĞRENDİM"

Öte yandan Ceyda Düvenci, daha önce Bambaşka Sohbetler'de iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa için "Geçmişe takılı kalmamayı kızım Melisa ile öğrendim. Doktorum 78 gün hastanede yatıp artık eve gidebilirsin dediğinde çocuk 32 haftalık oldu. Ben evime geldim yatakta arkadaşlarım bir kutlama yaptılar bana, bebek geliyor bu kadar şeyi aştım 78 gündür hastanedesin falan. Çok güzel bir gün geçirdim sabahına suyum geldi ve hastaneye gittim, sağlıklı bir bebek doğurdum 24 saatin içinde beyin kanaması geçirdi ve oradan sonra şey başlıyor 'Eve gitmeseydim bu olur muydu? O kutlama mı bunu yaptı?' En büyük kabus bu işte..." demişti.

Kızı Melisa'yı konuk eden Ceyda Düvenci'nin duygusal anları: Gururdan gözyaşları sel olur - 8

Düvenci, sözlerine, "O basit şeylere takılıyorsun bir şekilde kurtuluyorsun ama işte doktorsun şunu anlayabilirsin. Bana doktorlarım dediler ki: 'Bunun senin eve gitmenle hiçbir alakası yok, sen eve gittin diye bir bebeğin kesesinden su gelmez.' Bunu bana öyle güzel anlattılar ki ve sağlıklı doğmuş bir bebek 24 saatin içinde beyin kanaması geçiriyorsa bunun seninle bir alakası yok. Şimdi böyle baktığın zaman meseleye bütününde dün ona bunu demeseydim bugün bunu yaşamazdım gibi şeyler boş. O ana kadar yapabileceklerim o anki kapasitemle en iyisini yaptım mı yaptım" diye devam etmişti.

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