Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu ilk buluşma anısını anlattı

İLK BULUŞMA ANISINI ANLATTI

Oyuncu bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor. Türkoğlu, Ayyıldız ile ilk buluşmasını anlattı:



"Ben bir detoks kampındaydım, 4 gün boyunca yemek yememişim. Bir gün sadece su ile besleniyorum. Ata arayıp ilk buluşmaya davet etti. Açlıktan ağzım kokuyor. O da bana 'Benim de manikürüm yok' karşılığını verdi... İkimizde de o gün tuhaf bir şey vardı. Buluşmaya asla giymeyeceği şeyleri giyip gelmiş. Transparan gömlek vardı üzerinde!"