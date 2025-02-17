Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu ilk buluşma anısını anlattı
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu konuk olduğu programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
"OKAN YALABIK'A AŞIKTIM"
Son dönemin en popüler oyuncularından biri Sıla Türkoğlu, İbrahim Selim'in YouTube kanalına konuk oldu. Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa" karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, İbrahim Selim'in "Küçükken oyuncak bebeklerinden birine verdiğin en garip isim neydi?" sorusuna "Ömer" yanıtını verdi.
Oyuncu "O zamanlar 'Serseri' vardı biliyor musunuz? Okan Yalabık'a aşıktım, baya aşıktım ve orada ismi Ömer'di bende o yüzden Ömer koymuştum" ifadelerini kullandı.