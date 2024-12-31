Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek eski sevgilisini yerden yere vurdu: Çok çirkindi
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı karakterle adından söz ettiren Feyza Civelek, eski sevgilisi hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.Daha önce de aldatıldığını itiraf eden ülü oyuncu, “Maymun suratlıydı" ifadelerini kullandı.
Daha önce Acemi Cadı, Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Bir Umut Yeter gibi projelerde rol alan ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti ile adından söz ettiren Feyza Civelek, açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.