Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek eski sevgilisini yerden yere vurdu: Çok çirkindi

"LANET OLSUN"

Sunucunun "Senin yanına yakışmıyordu" demesinin ardından Civelek, "Evet çok çirkindi bu arada, çirkin şansı var bu arada bende. Maymun suratlıydı evet, çok çirkindi. Seninle birlikte olduğum güne lanet olsun ama belki de iyi ki hayatıma girdi. Senin gibi bir insanın tecrübesini kazandım. Asla senin gibi bir insanla bir daha aynı sokakta yürümeyeceğimi de anlamış oldum" dedi.