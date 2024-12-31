Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek eski sevgilisini yerden yere vurdu: Çok çirkindi

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı karakterle adından söz ettiren Feyza Civelek, eski sevgilisi hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.Daha önce de aldatıldığını itiraf eden ülü oyuncu, “Maymun suratlıydı" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek eski sevgilisini yerden yere vurdu: Çok çirkindi - 1

Daha önce Acemi Cadı, Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Bir Umut Yeter gibi projelerde rol alan ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti ile adından söz ettiren Feyza Civelek, açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek eski sevgilisini yerden yere vurdu: Çok çirkindi - 2

ALDATILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda bir yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alican Kurt'un kendisini aldattığını ve bu sebeple ilişkisinin bittiğini açıklayan Civelek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım. Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum."

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek eski sevgilisini yerden yere vurdu: Çok çirkindi - 3

ESKİ SEVGİLİYE AĞIR SÖZLER

Son olarak Şevval Bugay’ın sunduğu programa konuk olan Feyza Civelek, eski sevgilisini anlattı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek eski sevgilisini yerden yere vurdu: Çok çirkindi - 4

"LANET OLSUN"

Sunucunun "Senin yanına yakışmıyordu" demesinin ardından Civelek, "Evet çok çirkindi bu arada, çirkin şansı var bu arada bende. Maymun suratlıydı evet, çok çirkindi. Seninle birlikte olduğum güne lanet olsun ama belki de iyi ki hayatıma girdi. Senin gibi bir insanın tecrübesini kazandım. Asla senin gibi bir insanla bir daha aynı sokakta yürümeyeceğimi de anlamış oldum" dedi.

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