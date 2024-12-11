Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman açıklaması: Geri dönme şansı yok

"BU SON İKAZIM"

Uzman, sözlerine "Başkasının hayatıyla alakalı kesin bilgi falan demek nedir, nasıl bir rahatlık bu? Biraz çekinceniz, utanmanız olsun! Yatıp kalkıp bu konularla mı uğraşacağım ben, yeter gerçekten çok sıkıldım. Benim hayatımla ilgili -ki asla gram bilginiz olamaz- atıp tutmayın bu da son ikazımdır" diye devam etti.

"ÇOK CİDDİ PROBLEM YAŞADIK"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olmuş ve Müjde Uzman'ın ayrılığı hakkında konuşmuştu.

Faruk Turgut, konuyla ilgili "Çok ciddi problem yaşadık. Bir video çekti, 'tükenmişlik sendromu yaşıyorum, artık sete gitmek istemiyorum' diye. Ama hiç öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış... Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak" demişti.