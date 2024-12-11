Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman açıklaması: Geri dönme şansı yok

Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, ikinci sezon sonunda diziden ayrılan Müjde Uzman hakkında konuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman açıklaması: Geri dönme şansı yok - 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" karakterine hayat veren Müjde Uzman, aylar önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve tükendiğini açıklamıştı.

"TÜKENDİM..." DEMİŞTİ

Uzman, paylaşımında "Hayatımda ilk defa tükendim. İşin kötüsü kimse inanmıyor. Herkesin bir teorisi var olmam gereken kişiyle ve sıkıntılarımla alakalı, en büyük sebep de mesleğim! Hayatım çok kolay, ışıltılı pırıltılı (ne demekse), para ve lüks içinde falan olmalıymış kesin. Sahi kimin işi bu kadar konuşuluyor? Ben başka şeyler konuşamayacak mıyım hiç? Sağlık sorunlarına da inanmıyorlar. 30 senelik arkadaşlarım, ruhumu besleyen alışkanlıklarımı, özgürlüğümü geri verin. Ruhum o kadar sıkıştı ki, bedenimde de sıkışmayan, hastalanmayan, ağrımayan yer kalmadı. Ağaçsızlıktan, denizsizlikten insanlıksızlıktan hastayım, yastayım, hiç kimse görmüyor. Bilin bakalım neyim yok? Mecalim!" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman açıklaması: Geri dönme şansı yok - 2

Bu açıklamasıyla uzun süre adından söz ettiren Müjde Uzman, ikinci sezon sonunda da diziye veda etmişti.

Aslı Şafak'ın programına konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Müjde Uzman'ın ayrılığı hakkında konuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman açıklaması: Geri dönme şansı yok - 3

"GİDENİN GERİ DÖNME ŞANSI YOK"

Turgut, oyuncunun diziye dönmeyeceğini şu sözlerle açıkladı:

“Müjde Uzman bizim hikayede öldü, bu sebeple gidenin geri dönme şansı yok. 'Problem yaşamışsınız, sorun yaşamışsınız meselelerinizi çözemediğiniz için ayrılma noktasına geldiğiniz bir oyuncuyla ilgili gitti denedi olmadı bir daha geri gelsin' demek çok doğru ve adil olmaz. Mevcutta çalışan arkadaşlara da ayıp olur."

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman açıklaması: Geri dönme şansı yok - 4

Turgut sözlerine "Bu diziye olan inancını hâlâ koruyan oyuncular diziye hala devam ederken, diziyi terk edip başka diziye gidiyor olması sonra da oranın olmamasından sonra geri dönmeyi düşünmesi ki onunda döneceğini sanmıyorum. Çok hoş ayrılmadık onun için de sıkıntılı bir durum. Geri dönme şansı olamaz yani" diye devam etti.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman açıklaması: Geri dönme şansı yok - 5

"DÜMDÜZ DURUYORUM, BİR ŞEYLER UYDURUYORSUNUZ"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisine geri döneceğine yönelik iddialara geçtiğimiz  haftalarda sert çıkmıştı.

Hakkındaki iddialara sessiz kalamayan Müjde Uzman, X hesabı üzerinden; "Hangi bilgiyi ya? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Bin tane işimin arasında bunu görüp bir de uğraşıyorum. Dümdüz duruyorum kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz sonra ben uğraşıyorum düzelteyim diye, bıraksam yalan yanlış sürekli bir şeyler yayıyorsunuz. Bir susun artık da ben de hayatıma odaklanayım! Ne alakası var rüyanızda mı görüyorsunuz?" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman açıklaması: Geri dönme şansı yok - 6

"BU SON İKAZIM"

Uzman, sözlerine "Başkasının hayatıyla alakalı kesin bilgi falan demek nedir, nasıl bir rahatlık bu? Biraz çekinceniz, utanmanız olsun! Yatıp kalkıp bu konularla mı uğraşacağım ben, yeter gerçekten çok sıkıldım. Benim hayatımla ilgili -ki asla gram bilginiz olamaz- atıp tutmayın bu da son ikazımdır" diye devam etti.

"ÇOK CİDDİ PROBLEM YAŞADIK"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olmuş ve Müjde Uzman'ın ayrılığı hakkında konuşmuştu.

Faruk Turgut, konuyla ilgili "Çok ciddi problem yaşadık. Bir video çekti, 'tükenmişlik sendromu yaşıyorum, artık sete gitmek istemiyorum' diye. Ama hiç öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış... Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak" demişti.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman açıklaması: Geri dönme şansı yok - 7

"KENDİ HAYATINIZLA MEŞGUL OLUN"

Bu açıklamalar sonrası Müjde Uzman'a bazı sosyal medya kullanıcıları "Kırk yılın başı bir işte başarılı oldun onu da yarım bıraktık. Muhteşem Yüzyıl'daki Meryem Uzerli gibisin o da bir kesere sap olamadı. Sıksaydın dişini 1-2 sezon" gibi yorumlarla tepki göstermişti.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman açıklaması: Geri dönme şansı yok - 8

Bu yoruma kayıtsız kalamayan Müjde Uzman, "Başarıdan anladığımız, isteklerimiz ve kendimizi var etme şekillerimiz-hepimizinki farklıdır. Şu iğrenç cümlelerinizi de alıp gidin ve kendi hayatınızla meşgul olun lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

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