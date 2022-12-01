Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'dan yeni kare

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya, yakın dostu Aslı Kızmaz'ın çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti .

Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'dan yeni kare - 1

Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı adı dizide başrol oynayan Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile beş yıllık aşkını 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandırdı.

Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'dan yeni kare - 2

Aynı yıl kasım ayında ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen ve bebeğine Leyla Süreyya adını vereceğini açıklayan ünlü isim, karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.

Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'dan yeni kare - 3

"KIZIMA YARASIN"

32 yaşındaki Kaya, yakın arkadaşı Aslı Kızmaz'ın çektiği pozu "Fotoğrafı Aslı Kızmaz çekti. Çektiğinden beri de paylaşmamı istiyor ama ben hep unutuyorum. Kafamın bütün gücüyle çalıştığı günleri hepimiz özlüyoruz ama olsun. Fosforum, omega 3’üm kızıma yarasın" notuyla paylaştı.

Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'dan yeni kare - 4

CADILAR BAYRAMI KONSEPTLİ PARTİ

Öte yandan Kaya, geçtiğimiz haftalarda 3 yaşına basan oğlu Fikret Ali'nin doğum gününü Cadılar Bayramı konseptli parti ile kutlamıştı.

Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'dan yeni kare - 5

Atay ailesi, üzerinde 'Fiko' yazan hayvan figürlü üç katlı pastayı birlikte üflemişti. Kaya'nın karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'dan yeni kare - 6

"İYİ Kİ DOĞDUN KALBİM"

Partiden kareleri takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğdun kalbim" mesajını yazmıştı. Çiftin mutlu anlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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