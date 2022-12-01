Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'dan yeni kare

"KIZIMA YARASIN"

32 yaşındaki Kaya, yakın arkadaşı Aslı Kızmaz'ın çektiği pozu "Fotoğrafı Aslı Kızmaz çekti. Çektiğinden beri de paylaşmamı istiyor ama ben hep unutuyorum. Kafamın bütün gücüyle çalıştığı günleri hepimiz özlüyoruz ama olsun. Fosforum, omega 3’üm kızıma yarasın" notuyla paylaştı.