Kızının madde bağımlısı olduğunu açıklayan Umut Akyürek: Yavrumuz yeniden doğdu

Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen şarkıcı Umut Akyürek sosyal medya hesabından kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini söylemişti. Ünlü şarkıcı, madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görmeye başlayan kızının sağlık durumu hakkında konuştu.

Kızının madde bağımlısı olduğunu açıklayan Umut Akyürek: Yavrumuz yeniden doğdu - 1

Yıllar içindeki değişimi ile sık sık adından söz ettiren Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, son dönemde yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı.

Akyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik sorunları olduğunu ve kriz geçirdiğini söylemişti.

N-LIFE HABERLERİ

Kızının madde bağımlısı olduğunu açıklayan Umut Akyürek: Yavrumuz yeniden doğdu - 2

Snob Magazin'in haberine göre, Umut Akyürek tedavi görmeye başlayan kızının son durumu hakkında açıklama yaptı.

Şarkıcı, "Kızımız şu an çok iyi, ilerleme kaydettik. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi. Bu dönemde sanat dünyasından da herkes destek oldu. Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Kızının madde bağımlısı olduğunu açıklayan Umut Akyürek: Yavrumuz yeniden doğdu - 3

Baba Oktay Ertuğrul ise "Kızımız bir simge oldu. Bu konuda çalışmak, bir dernek kurmak istiyor. 'Melek Sensin Derneği' ile kızlarla ilgili çalışmalar yapacak" diye konuştu.

Kızının madde bağımlısı olduğunu açıklayan Umut Akyürek: Yavrumuz yeniden doğdu - 4

"POLİS ÇAĞIRMAK ZORUNDA KALDIM"

Şarkıcı geçtiğimiz haftalarda paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Psikolojik rahatsızlığından dolayı hiçbir konuda kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık."

Kızının madde bağımlısı olduğunu açıklayan Umut Akyürek: Yavrumuz yeniden doğdu - 5

"BENİ DEFALARCA DARP ETTİ"

Şarkıcı "Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırdı. Beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor" diye konuştu.

KIZININ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Akyürek'in videolu ihbarı sonrasında kızı, sedyeye kelepçeli haldeki bileğinin fotoğrafını "Başladı bizim mesai" notuyla paylaştı.

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