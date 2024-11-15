Kızının madde bağımlısı olduğunu açıklayan Umut Akyürek: Yavrumuz yeniden doğdu
Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen şarkıcı Umut Akyürek sosyal medya hesabından kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini söylemişti. Ünlü şarkıcı, madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görmeye başlayan kızının sağlık durumu hakkında konuştu.
Yıllar içindeki değişimi ile sık sık adından söz ettiren Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, son dönemde yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı.
Akyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik sorunları olduğunu ve kriz geçirdiğini söylemişti.