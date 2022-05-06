Komedyen Dave Chappelle'e sahnede saldırı

Haberler | 06.05.2022 - 15:08

Komedyen Dave Chappelle gösterisi sırasında saldırıya uğradı. Komedyeni sahnede yere düşürerek üzerine çıkan saldırgan olay sonrası yakalandı. Polis saldırganın üzerinden çıkan ucunda bıçak olan sahte bir tabancanın fotoğrafını da yayınladı. Etkinlikte bulunan diğer bir komedyen Chris Rock ise Oscar'da yediği tokada gönderme yaparak “Will Smith miydi o?” diye şaka yaptı.

Komedyen Dave Chappelle'e sahnede saldırı - 1

ABD'li komedyen Dave Chappelle, sahnede saldırıya uğradı. Los Angeles'taki Hollywood Bowl salonunda sahne alan komedyen gösterisinin ortasında sahneye fırlayan bir saldırganın hedefi oldu.

Komedyen Dave Chappelle'e sahnede saldırı - 2

Chappelle'i yere düşürerek üzerine çıkan saldırgan hızla kaçmaya çalışırken güvenlik görevlilerince yakalandı.

Komedyen Dave Chappelle'e sahnede saldırı - 3

Polis saldırganın üzerinden çıkan ucunda bıçak olan sahte bir tabancanın fotoğrafını da yayınladı.

Komedyen Dave Chappelle'e sahnede saldırı - 4

Saldırının nedenine dair bir açıklama yapılmazken 23 yaşındaki Isaiah Lee kefaletle serbest bırakıldı.

Komedyen Dave Chappelle'e sahnede saldırı - 5

Chappelle, bir süredir ABD’de transfobik yorumları nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi.

Komedyen Dave Chappelle'e sahnede saldırı - 6

Etkinlikte bulunan diğer bir komedyen Chris Rock ise sahneye çıkarak “Will Smith miydi o?” diye şaka yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

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