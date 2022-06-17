Komedyen Johnny Knoxville ve eşi Naomi Nelson boşanıyor

Haberler - ntv.com.tr | 17.06.2022 - 12:56
ABD’li komedyen ve oyuncu Johnny Knoxville ve oyuncu Naomi Nelson boşanıyor.
TMZ gazetesinin haberine göre, Knoxville geçtiğimiz gün Los Angeles’ta 12 yıllık eşi Nelson’a boşanma davası açtı.
Komedyen, geçtiğimiz gün boşanmak için Los Angeles’ta avukatına boşanma belgelerini sundu.
Çiftin, 12 yıllık evliliğinden Rocko Akira Clapp (12) isimli bir oğlu ve Arlo Clapp (10) isimli bir kızı bulunuyor.
Öte yandan 51 yaşındaki komedyenin çocuklarınının ortak velayetini almak için mahkemeye talepte bulunduğu da öğrenildi.
Nelson (41) ve Knoxville, 2010 yılında Los Angeles’ta evlenmişti.
Bu evlilik Knoxville’in ikinci evliliğiyken, komedyen daha önce de moda tasarımcısı Melanie Clapp ile evlenmiş ve 13 yıl evli kalmıştı.