Komedyen Johnny Knoxville ve eşi Naomi Nelson boşanıyor

Haberler - ntv.com.tr | 17.06.2022 - 12:56

ABD’li komedyen Johnny Knoxville 12 yıllık eşi Naomi Nelson'a boşanma davası açtı. Knoxville, iki çocuğunun ortak velayeti için mahkemeye talepte bulundu.

Komedyen Johnny Knoxville ve eşi Naomi Nelson boşanıyor - 1

ABD’li komedyen ve oyuncu Johnny Knoxville ve oyuncu Naomi Nelson boşanıyor.

Komedyen Johnny Knoxville ve eşi Naomi Nelson boşanıyor - 2

EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇTI

TMZ gazetesinin haberine göre, Knoxville geçtiğimiz gün Los Angeles’ta 12 yıllık eşi Nelson’a boşanma davası açtı.

Komedyen, geçtiğimiz gün boşanmak için Los Angeles’ta avukatına boşanma belgelerini sundu.

Komedyen Johnny Knoxville ve eşi Naomi Nelson boşanıyor - 3

İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

Çiftin, 12 yıllık evliliğinden Rocko Akira Clapp (12) isimli bir oğlu ve Arlo Clapp (10) isimli bir kızı bulunuyor.

Komedyen Johnny Knoxville ve eşi Naomi Nelson boşanıyor - 4

ÇOCUKLARIN ORTAK VELAYETİNİ İSTEDİ

Öte yandan 51 yaşındaki komedyenin çocuklarınının ortak velayetini almak için mahkemeye talepte bulunduğu da öğrenildi.

Komedyen Johnny Knoxville ve eşi Naomi Nelson boşanıyor - 5

İKİNCİ KEZ BOŞANIYOR

Nelson (41) ve Knoxville, 2010 yılında Los Angeles’ta evlenmişti.

Bu evlilik Knoxville’in ikinci evliliğiyken, komedyen daha önce de moda tasarımcısı Melanie Clapp ile evlenmiş ve 13 yıl evli kalmıştı.

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