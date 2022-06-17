Komedyen Johnny Knoxville ve eşi Naomi Nelson boşanıyor

İKİNCİ KEZ BOŞANIYOR

Nelson (41) ve Knoxville, 2010 yılında Los Angeles’ta evlenmişti.

Bu evlilik Knoxville’in ikinci evliliğiyken, komedyen daha önce de moda tasarımcısı Melanie Clapp ile evlenmiş ve 13 yıl evli kalmıştı.