Komşusu anlattı: Brad Pitt yaşlı komşusu ölene kadar yıllarca kira almadı

"ÖLENE KADAR KİRA ALMADI"

Peterson, ünlü aktörün, evini işgal eden 90'larında bir adama kira almadan oturma izni verdiğini anlattı.

Eşini kaybeden kimsesiz adamın yıllarca bedava olarak bu evde kaldığını söyleyen Peterson, Brad Pitt için, "O adama çok nazik davrandı. Karısı ölmüştü ve John tek başına yaşıyordu. Brad'in ondan ölene kadar kira almadığını biliyorum. Komik olan şu ki, John 105 yaşına kadar yaşadı" diye konuştu.