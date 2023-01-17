Konsort Kraliçe Camilla'nın Prenses Kate'in hayatını kabusa çevirdiği iddia edildi

İngiliz kraliyet ailesi, Prens Harry’nin söylemlerinin ardından yeni bir iddia ile gündeme geldi.
RadarOnline.com’a konuşan saray kaynakları, Kral Charles’ın eşi Camilla’nın ‘Konsort Kraliçe’ unvanını aldıktan sonra Prenses Kate’in hayatını zorlaştırdığını söyledi.
Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta Kral Charles'ın geçmesiyle birlikte Konsort Kraliçe Camilla'nın üstünlüğünü ve ayrıcalığını göstermek için Prenses Kate’e baskı uyguladığı ve kullandığı iddia edildi.
Camilla'nın Prenses Kate üstündeki baskısını artırdığını belirten kaynaklar, “Camilla, Kate'in hayatını kabusa çevirmekte kararlı ve bunları izlemekten zevk alıyor. Örneğin, Kate'in ailesinin Kensington Sarayı'na sıradan vatandaşlar gibi hizmetçi kapısından girmesini uygun gördü” gibi ifadeler kullandı.
Bir başka iddia ise Konsort Kraliçe’nin Prenses Kate'i kişisel görüşmelerinde de reverans yapmaya zorlaması.
Kate Middleton’ın daha önce Kraliçe II. Elizabeth tahttayken üvey annesine reverans yapma zorunluluğu yoktu.
Konsort Kraliçe Camilla, 2005 yılında Kral Charles'la evlendi ve Cornwall Düşesi unvanını aldı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles'ın tahta geçmesiyle Camilla, Konsort Kraliçe unvanını almıştı.
Öte yandan, kraliyet ailesi son dönemde Prens Harry'nin kitabındaki söylemlerle gündeme gelmişti.
Ağabeyi Prens William ile tartışması, Kate Middleton ile Meghan Markle arasında elbise krizi ve babası Kral Charles’ın Markle’ı Kraliçe Elizabeth’in cenazesinden uzak tutması gibi çarpıcı başlıklara yer veren “Spare” adlı kitabı hakkında konuşan Prens, kitaptan çıkarmak zorunda kaldığı bölümlerden bahsetti.
Elinde iki kitaba yetecek kadar bilgi olduğunu söyleyen Prens Harry, Daily Telegraph’a verdiği röportajda “Tüm dünyanın bilmesini istemediğim şeyler var” dedi. Kitabın ilk taslağının 800 sayfa olduğunu söyleyen Prens, editörlerle kitabı hazırlarken verdiği bazı bilgilerin yayınlanmasına olanak olmadığını söyledi.