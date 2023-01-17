Konsort Kraliçe Camilla'nın Prenses Kate'in hayatını kabusa çevirdiği iddia edildi

“TÜM DÜNYANIN BİLMESİNİ İSTEMEDİĞİM ŞEYLER VAR”

Elinde iki kitaba yetecek kadar bilgi olduğunu söyleyen Prens Harry, Daily Telegraph’a verdiği röportajda “Tüm dünyanın bilmesini istemediğim şeyler var” dedi. Kitabın ilk taslağının 800 sayfa olduğunu söyleyen Prens, editörlerle kitabı hazırlarken verdiği bazı bilgilerin yayınlanmasına olanak olmadığını söyledi.