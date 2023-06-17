Kourtney Kardashian hamile olduğunu eşinin konserinde pankart açarak duyurdu

Kardshian ailesinin en büyük kardeşi olan KourtneyKardashian (44), geçen yıl müzisyen sevgilisi Traver Barker (47) ile evlenmişti.

Eski sevgilisi Scott Disick'ten üç çocuğu olan Kardashian ile eski eşi Shanna Moakler'dan iki çocuğu olan Barker, birlikte de bir çocuk sahibi olmak istemii ve tüp bebek tedavisine başlamıştı.