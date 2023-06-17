Kourtney Kardashian hamile olduğunu eşinin konserinde pankart açarak duyurdu

Müzisyen Travis Barker ile evlenen reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, 10 ay önce tüp bebek tedavisini bıraktığını açıklasa da şimdi hamile olduğunu duyurdu. Hem de eşinin konserinde pankart açarak...

Kourtney Kardashian hamile olduğunu eşinin konserinde pankart açarak duyurdu - 1

Kardshian ailesinin en büyük kardeşi olan KourtneyKardashian (44), geçen yıl müzisyen sevgilisi Traver Barker (47) ile evlenmişti. 

Eski sevgilisi Scott Disick'ten üç çocuğu olan Kardashian ile eski eşi Shanna Moakler'dan iki çocuğu olan Barker, birlikte de bir çocuk sahibi olmak istemii ve tüp bebek tedavisine başlamıştı. 

N-LIFE HABERLERİ

Kourtney Kardashian hamile olduğunu eşinin konserinde pankart açarak duyurdu - 2

Uzun süre tedavi gören Kourtney Kardashian, "Tüp bebek tedavisi kesinlikle bana hem zihinsel, hem de fiziksel olarak zarar verdi" diyerek, bebek sahibi olma düşüncelerini rafa kaldırdığını açıklamış ve tedaviyi bırakmıştı. Ancak Kardashian, bu açıklamanın üstüne hamilelik haberini verdi. Hem de sürpriz bir şekilde.

Kourtney Kardashian hamile olduğunu eşinin konserinde pankart açarak duyurdu - 3

Kardashian, hamile olduğunu, eşinin konserinde açıkladı. Reality şov yıldızı, Barker konserde sahneye çıktığında, "Travis, hamileyim" yazılı bir pankart açtı.

Kourtney Kardashian hamile olduğunu eşinin konserinde pankart açarak duyurdu - 4

Kardashian'ın hamilelik duyurusu üzerine eşi Travis Barker, sahnede duygulandı.

Kourtney Kardashian hamile olduğunu eşinin konserinde pankart açarak duyurdu - 5

Baterisinin başından kalkan Travis Barker, eşinin mesajını gördükten sonra sahneden atlayarak onun yanına gitti.

Kourtney Kardashian hamile olduğunu eşinin konserinde pankart açarak duyurdu - 6

Çift mutlu haberi, birbirlerine sarılarak kutladı. 

Yaklaşık 10 ay önce tüp bebek tedavisini bırakan Kourtney Kardashian, sürpriz hamilelik haberini, konser videosunu Instagram sayfasında paylaşarak doğruladı.

Kourtney Kardashian hamile olduğunu eşinin konserinde pankart açarak duyurdu - 7

Kourtney Kardashian ile Travis Barker, 15 Mayıs 2022'de evlenmiş, İtalya'nın Portofino kentinde düğün yapmıştı.

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