Kourtney Kardashian hamile olduğunu eşinin konserinde pankart açarak duyurdu
Müzisyen Travis Barker ile evlenen reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, 10 ay önce tüp bebek tedavisini bıraktığını açıklasa da şimdi hamile olduğunu duyurdu. Hem de eşinin konserinde pankart açarak...
Kardshian ailesinin en büyük kardeşi olan KourtneyKardashian (44), geçen yıl müzisyen sevgilisi Traver Barker (47) ile evlenmişti.
Eski sevgilisi Scott Disick'ten üç çocuğu olan Kardashian ile eski eşi Shanna Moakler'dan iki çocuğu olan Barker, birlikte de bir çocuk sahibi olmak istemii ve tüp bebek tedavisine başlamıştı.