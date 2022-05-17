Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi

Haberler | 17.05.2022 - 14:48
Kourtney Kardashian ve Travis Barker 15 Mayıs Pazar günü Santa Barbara’da düzenlenen bir törenle evlendi.
46 yaşındaki Barker törene tamamen siyah bir takım elbise, Kardashian ise törene beyaz mini bir elbise ile katıldı.
Çift, “Yeni evli” yazan eski model siyah üstü açık bir arabayla törene geldi.
Kardashian’ın tören sırasında giydiği mini elbise dışında kullandığı beyaz duvak da dikkat çekti.
43 yaşındaki Kardashian'ın Scott Disick ile yaptığı evlilikten Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick, Reign Aston Disick isimli üç çocuğu bulunuyor.
İşte çiftin mutlu gününden yansıyan diğer kareler...