Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi

Haberler | 17.05.2022 - 14:48

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Kourtney Kardashian ve Travis Barker resmi olarak evlendi.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi - 1

Kourtney Kardashian ve Travis Barker 15 Mayıs Pazar günü Santa Barbara’da düzenlenen bir törenle evlendi.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi - 2

46 yaşındaki Barker törene tamamen siyah bir takım elbise, Kardashian ise törene beyaz mini bir elbise ile katıldı.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi - 3

Çift, “Yeni evli” yazan eski model siyah üstü açık bir arabayla törene geldi.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi - 4

Kardashian’ın tören sırasında giydiği mini elbise dışında kullandığı beyaz duvak da dikkat çekti.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi - 5

43 yaşındaki Kardashian'ın Scott Disick ile yaptığı evlilikten Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick, Reign Aston Disick isimli üç çocuğu bulunuyor.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi - 6

İşte çiftin mutlu gününden yansıyan diğer kareler...

Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi - 7
Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi - 8
Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi - 9
Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi - 10
Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi - 11
Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi - 12
Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi - 13
Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi - 14

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