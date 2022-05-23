Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar

Haberler - ntv.com.tr | 23.05.2022 - 11:07 - Son Güncelleme : 23.05.2022 - 12:13
Kardashian ailesinin en büyük üyesi Kourtney Kardashian bir süredir beraber olduğu müzisyen Travis Barker ile İtalya'da dünyaevine girdi. 15 Mayıs'ta Kaliforniya'da resmi olarak evlenen çift, Portofino'da büyük bir düğün düzenledi.
43 yaşındaki reality şov yıldızı, korse detaylı mini bir gelinlik tercih etti. Kardashian’ın duvağı ve üzerindeki detaylı işlemeler dikkat çekti.
46 yaşındaki davulcu ise siyah bir takım ve beyaz bir gömlek tercih etti.
Yıldızın annesi Kris Jenner ve kız kardeşleri Kim, Khloe, Kendall ve Kylie de düğüne katılanlar arasındaydı.
Seremoni için hazırlanan bölüme gelen gelin ve damat, Portofino’nun yamaçlarındaki Castello Brown Kalesi’nde özel bir düğüne imza attı.
Törene katılanlar arasında çiftin yakın arkadaşları müzisyen Machine Gun Kelly ve sevgilisi oyuncu Megan Fox da vardı.
Düğünün sponsorluğunu İtalyan lüks marka Dolce&Gabbana yaptı. Kardashian’ın gelinliği ve ailesinin tüm kıyafetleri markanın imzasını taşıyor.
Model Kendall Jenner, çiçek desenli saten bir elbise tercih etti.
Khloe Kardashian, tamamen dantelden oluşan fırfırlı siyah bir elbise giydi. Saçlarını salık bırakan yıldız, başındaki aksesuarıyla stilini tamamladı.
Kylie Jenner ise ten rengindeki dar elbisesini ışıltılı küpelerle kombinledi.
Kardashian'ın duvağındaki işlemeler düğünün öne çıkan konuları arasındaydı.
Duvağa işlenen Meryem Ana figürünün aynısı Barker'ın kafasındaki dövmede de yer alıyor.
Kim Kardashian, düğün sonrasında düzenlenen partide siyah tulum üzerine parıltılı bir üst giydi. Yıldıza en büyük çocuğu North West eşlik etti.
İşte Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalya'daki düğününden görüntüler...