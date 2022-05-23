Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar

Haberler - ntv.com.tr | 23.05.2022 - 11:07 - Son Güncelleme : 23.05.2022 - 12:13

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, aile ve dostlarının katıldığı bir düğünle yeniden dünyaevine girdi. İtalya'nın Portofino kentinde gerçekleşen düğünde davetlilerin giydiği siyah elbiseler dikkat çekti. İşte Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın gotik esintili düğününden kareler... (Fotoğraflar: BACKGRID)

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 1

Kardashian ailesinin en büyük üyesi Kourtney Kardashian bir süredir beraber olduğu müzisyen Travis Barker ile 'da dünyaevine girdi. 15 Mayıs'ta Kaliforniya'da resmi olarak evlenen çift, Portofino'da büyük bir düğün düzenledi.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 2

43 yaşındaki reality şov yıldızı, korse detaylı mini bir gelinlik tercih etti. Kardashian’ın duvağı ve üzerindeki detaylı işlemeler dikkat çekti.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 3

46 yaşındaki davulcu ise siyah bir takım ve beyaz bir gömlek tercih etti.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 4

Yıldızın annesi Kris Jenner ve kız kardeşleri Kim, Khloe, Kendall ve Kylie de düğüne katılanlar arasındaydı.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 5

Seremoni için hazırlanan bölüme gelen gelin ve damat, Portofino’nun yamaçlarındaki Castello Brown Kalesi’nde özel bir düğüne imza attı.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 6

Törene katılanlar arasında çiftin yakın arkadaşları müzisyen Machine Gun Kelly ve sevgilisi oyuncu Megan Fox da vardı.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 7

Düğünün sponsorluğunu İtalyan lüks marka Dolce&Gabbana yaptı. Kardashian’ın gelinliği ve ailesinin tüm kıyafetleri markanın imzasını taşıyor.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 8

Model , çiçek desenli saten bir elbise tercih etti.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 9

Khloe Kardashian, tamamen dantelden oluşan fırfırlı siyah bir elbise giydi. Saçlarını salık bırakan yıldız, başındaki aksesuarıyla stilini tamamladı.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 10

ise ten rengindeki dar elbisesini ışıltılı küpelerle kombinledi.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 11

Kardashian'ın duvağındaki işlemeler düğünün öne çıkan konuları arasındaydı.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 12

Duvağa işlenen Meryem Ana figürünün aynısı Barker'ın kafasındaki dövmede de yer alıyor.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 13

, düğün sonrasında düzenlenen partide siyah tulum üzerine parıltılı bir üst giydi. Yıldıza en büyük çocuğu North West eşlik etti.

İşte Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalya'daki düğününden görüntüler...

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 14
Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 15
Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 16
Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 17
Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 18
Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın İtalyan düğününden yansıyanlar - 19

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