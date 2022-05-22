Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar

Haberler | 22.05.2022 - 13:09

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çiftinin düğün kutlaması İtalya'nın Portofino kentinde gerçekleşti. İşte çiftin düğün kutlamasına giderken yansıyan renkli kareleri ve Kardashian'ların dikkat çeken kıyafetleri...

Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 1

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti 15 Mayıs Pazar günü Santa Barbara’da düzenlenen bir törenle evlenmişti.

Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 2

DÜĞÜN KUTLAMASI İTALYA'DA

Resmi nikah törenlerinin ardından İtalya'nın Portofino kentinde ailelerinin katıldığı bir kutlama yemeği düzenleyen çiftin kendine has kıyafetleri dikkat çekti.

Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 3

43 yaşındaki Kardashian, kutlamaya siyah mini bir elbise, eldiven ve siyah-mavi dantel detaylı bir duvakla katılırken, 46 yaşındaki Barker kutlamaya tamamen siyah bir kaftan, zincir kolye ve siyah güneş gözlüğüyle katılmayı tercih etti.

Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 4

Çiftin kutlama yemeğine katılan aile yakınları arasında Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner ve Kris Jenner da vardı.

Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 5

Kim Kardashian (41), teknede düzenlenen yemeğe, siyah dar bir elbise ve topuklu ayakkabılarıyla katılırken, 8 yaşındaki kızı North West tamamen pembe bir kıyafet tercih etti.

Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 6

Kylie Jenner (24), yemekte kırmızı gül desenli krem rengi elbisesiyle boy gösterdi.

Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 7

Ablası Khloe Kardashian ise füme rengi mini elbisesi ve taba rengi çizmeleriyle ön plandaydı.

Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 8

Öte yandan davete çiçek desenli krem rengi bir takımla katılan Kendall Jenner'a erkek arkadaşı Devin Booker eşlik etti.

İşte Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın Portofino'daki düğün kutlamasından yansıyanlar...

Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 9
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 10
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 11
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 12
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 13
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 14
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 15
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 16
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 17
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 18
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 19
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 20
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 21
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 22
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 23
Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar - 24

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER