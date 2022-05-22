Kourtney Kardashian'nın düğün kutlamasından yansıyanlar

Haberler | 22.05.2022 - 13:09
Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti 15 Mayıs Pazar günü Santa Barbara’da düzenlenen bir törenle evlenmişti.
Resmi nikah törenlerinin ardından İtalya'nın Portofino kentinde ailelerinin katıldığı bir kutlama yemeği düzenleyen çiftin kendine has kıyafetleri dikkat çekti.
43 yaşındaki Kardashian, kutlamaya siyah mini bir elbise, eldiven ve siyah-mavi dantel detaylı bir duvakla katılırken, 46 yaşındaki Barker kutlamaya tamamen siyah bir kaftan, zincir kolye ve siyah güneş gözlüğüyle katılmayı tercih etti.
Çiftin kutlama yemeğine katılan aile yakınları arasında Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner ve Kris Jenner da vardı.
Kim Kardashian (41), teknede düzenlenen yemeğe, siyah dar bir elbise ve topuklu ayakkabılarıyla katılırken, 8 yaşındaki kızı North West tamamen pembe bir kıyafet tercih etti.
Kylie Jenner (24), yemekte kırmızı gül desenli krem rengi elbisesiyle boy gösterdi.
Ablası Khloe Kardashian ise füme rengi mini elbisesi ve taba rengi çizmeleriyle ön plandaydı.
Öte yandan davete çiçek desenli krem rengi bir takımla katılan Kendall Jenner'a erkek arkadaşı Devin Booker eşlik etti.
İşte Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın Portofino'daki düğün kutlamasından yansıyanlar...