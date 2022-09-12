Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti

Haberler - ntv.com.tr | 12.09.2022 - 13:16 - Son Güncelleme : 12.09.2022 - 13:20
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Şatosu'ndan yola çıkarak İskoçya'nın başkenti Edinburg'a ulaştı.
Kral 3. Charles, taziyeleri kabul etmek üzere Londra’daki Parlamento binası Westminster Hall’a geldi.
Kral Charles, monarşinin başı olarak Parlamento binasına ilk defa geldi.
Kral unvanıyla Parlamento’ya ilk defa seslenen Kral Charles, “Bugün önünüzde dururken bizi çevreleyen tarihi hissetmekten ve önemli parlamenter gelenekleri hatırlamaktan kendimi alıkoyamıyorum” ifadelerini kullandı.
Kral “Sevgili annemin bize nasıl dokunduğunu hissettiren taziye dilekleri için minnettarım” dedi.
Kral, günün ilerleyen saatlerinde Kraliçe Elizabeth'in naaşının bulunduğu Edinburg’a gidecek.
Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği Balmoral Şatosu'ndan yola çıkan kortej, 6 saat boyunca 280 kilometre yol katetti. Kraliçe’nin cenaze töreni 19 Eylül’de Wesminster Abbey’de yapılacak.
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da taziyelerini sunmaya geldi.
İşte Westminster Hall'da düzenlenen törenden görüntüler...