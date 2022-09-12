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Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti

Haberler - ntv.com.tr | 12.09.2022 - 13:16 - Son Güncelleme : 12.09.2022 - 13:20

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı İskoçya'nın başkenti Edinburg'a ulaştı. Kral 3. Charles ise taziyeleri kabul etmek üzere Westminster Hall'a geldi.

Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti - 1

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Şatosu'ndan yola çıkarak İskoçya'nın başkenti Edinburg'a ulaştı.

Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti - 2

Kral 3. Charles, taziyeleri kabul etmek üzere Londra’daki Parlamento binası Westminster Hall’a geldi.

, monarşinin başı olarak Parlamento binasına ilk defa geldi.

Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti - 3

Kral unvanıyla Parlamento’ya ilk defa seslenen Kral Charles, “Bugün önünüzde dururken bizi çevreleyen tarihi hissetmekten ve önemli parlamenter gelenekleri hatırlamaktan kendimi alıkoyamıyorum” ifadelerini kullandı.

Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti - 4

Kral “Sevgili annemin bize nasıl dokunduğunu hissettiren taziye dilekleri için minnettarım” dedi.

Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti - 5

Kral, günün ilerleyen saatlerinde 'in naaşının bulunduğu Edinburg’a gidecek.

Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti - 6

Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği Balmoral Şatosu'ndan yola çıkan kortej, 6 saat boyunca 280 kilometre yol katetti. Kraliçe’nin cenaze töreni 19 Eylül’de Wesminster Abbey’de yapılacak. 

Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti - 7

Eski Başbakanı Boris Johnson da taziyelerini sunmaya geldi.

İşte Westminster Hall'da düzenlenen törenden görüntüler...

Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti - 8
Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti - 9
Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti - 10
Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti - 11
Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti - 12
Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti - 13
Kral 3. Charles Londra'da taziyeleri kabul etti - 14

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