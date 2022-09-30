Kral 3. Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümüyle Birleşik Krallık’ta kullanılan paraların üstündeki portreler değişmeye başladı. Kraliyet Darphanesi, Kral 3. Charles’ın portresinin olduğu 50 kuruşluk madeni para ile 5 poundluk hatıra madeni paraları kamuoyuna tanıttı.

Kral 3. Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı - 1

Britanya Krallığı için 1100 yıldır para basan Kraliyet Darphanesi, Kral Charles tarafından bizzat onaylanan 50 kuruşluk madeni para ile 5 poundluk hatıra madeni paraları kamuoyuna tanıttı.

Kral 3. Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı - 2

50 kuruş madeni paradaki Kral Charles’ın portresi, İngiltere Krallarının geleneğine uygun olarak taçsız tasvir edildi.

Kral 3. Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı - 3

‘Hatıra’ madeni paralar, 3 Ekim’den itibaren Kraliyet Darphanesi tarafından para koleksiyoncularına satılacağı ve 50 kuruşluk madeni paraların ise yıl sonundan önce genel kullanım için dolaşıma sokulacağı ifade edildi.

Kral 3. Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı - 4

Hatıra madeni para olarak tasarlanan koleksiyonda Kral Charles’ın yanı sıra merhum Kraliçe Elizabeth’in de tasvirlerinin olduğu belirtildi.

Kral 3. Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı - 5

Paralar İngiliz heykeltıraş Martin Jennings tarafından tasarlandı.

N-LIFE HABERLERİ

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