Kral Carlos'un ülkeden kaçmasına neden olan garsonunun şüpheli ölümü

İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos, yolsuzluk suçlamaları ve adının karıştığı skandallar nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmasının ardından yeni bir şüpheyle dikkatleri üzerine çekti.
Eski Kral Carlos'un gayri meşru çocuklarından biri olduğunu iddia eden Barcelonalı garson Albert Sola gizemli bir şekilde hayatını kaybetti.
Sola, Girona yakınlarındaki bir barda arkadaşı ile buluşmaya gitti. Siparişini verdikten sonra birden yere yığılan 66 yaşındaki Sola yaşamını yitirdi.
İspanyol basını olayı 'gizemli ölüm', şüpheli ölüm' başlıklarıyla verdi.
Sola, eski Kral'ın 1950'lerde Barcelona'da annesiyle aşk yaşadığını iddia ediyordu. Kral'a açtığı babalık davası reddedilen bir diğer isim Belçikalı ev kadını Ingrid Sartiau ile Sola'nın DNA testleri kardeş olduklarını ortaya koymuştu.