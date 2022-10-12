Kral Carlos'un ülkeden kaçmasına neden olan garsonunun şüpheli ölümü

İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un gayri meşru çocuklarından biri olduğunu iddia eden ve Kral'ın ülkeden kaçmak zorunda kalmasına neden olan skandallardan birinin baş kahramanı garson Albert Sola şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Kral Carlos'un ülkeden kaçmasına neden olan garsonunun şüpheli ölümü - 1

İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos, yolsuzluk suçlamaları ve adının karıştığı skandallar nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmasının ardından yeni bir şüpheyle dikkatleri üzerine çekti.


Kral Carlos'un ülkeden kaçmasına neden olan garsonunun şüpheli ölümü - 2

Eski Kral Carlos'un gayri meşru çocuklarından biri olduğunu iddia eden Barcelonalı garson Albert Sola gizemli bir şekilde hayatını kaybetti.


Kral Carlos'un ülkeden kaçmasına neden olan garsonunun şüpheli ölümü - 3

Sola, Girona yakınlarındaki bir barda arkadaşı ile buluşmaya gitti. Siparişini verdikten sonra birden yere yığılan 66 yaşındaki Sola yaşamını yitirdi.


Kral Carlos'un ülkeden kaçmasına neden olan garsonunun şüpheli ölümü - 4

İspanyol basını olayı 'gizemli ölüm', şüpheli ölüm' başlıklarıyla verdi.


Kral Carlos'un ülkeden kaçmasına neden olan garsonunun şüpheli ölümü - 5

Sola, eski Kral'ın 1950'lerde Barcelona'da annesiyle aşk yaşadığını iddia ediyordu. Kral'a açtığı babalık davası reddedilen bir diğer isim Belçikalı ev kadını Ingrid Sartiau ile Sola'nın DNA testleri kardeş olduklarını ortaya koymuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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