Kral Charles 76 yaşında! "Zorlu bir yılı" geride bırakan Kral, doğum gününde de çalışıyor

İngiltere Kralı III. Charles bugün 76. yaş gününü kutluyor. En uzun süre yaşayan İngiliz hükümdarı Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Bu süreçte kraliyet görevlerini aksatmayan Kral Charles'ın doğum gününde çalışacağı bildirildi.

Kral Charles 76 yaşında! "Zorlu bir yılı" geride bırakan Kral, doğum gününde de çalışıyor - 1

Kral Charles, 6 Mayıs 2023'te Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu.

Kral Charles, bugün 76 yaşına bastı!

N-LIFE HABERLERİ

Kral Charles 76 yaşında! "Zorlu bir yılı" geride bırakan Kral, doğum gününde de çalışıyor - 2

Saray'ın resmi sosyal medya hesabında Kral Charles'ın portresi paylaşıldı.

Paylaşımda  "Majesteleri Kral'a bugün en mutlu doğum gününü diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kral Charles 76 yaşında! "Zorlu bir yılı" geride bırakan Kral, doğum gününde de çalışıyor - 3

GÖREVLERİNE DEVAM EDİYOR

Şubat ayında kanser teşhisi konulduktan sonra görevlerine ara veren Kral Charles, yaklaşık 3 ay sonra kraliyet görevlerine geri döndü.

Geçtiğimiz ay, yurtdışı seyahatlerine bile geri dönen Kral, Avustralya'yı ve Samoa'yı ziyaret etti. Kaynaklara göre Charles, 11 günlük seyahatinden "canlanmış" bir şekilde geri döndü, Saray yetkililerinden biri ise Kral'ın gelecek yıl "normal" seyahatlerine dönmeyi planladığını söyledi.

Kral Charles 76 yaşında! "Zorlu bir yılı" geride bırakan Kral, doğum gününde de çalışıyor - 4

GLADYATÖR 2 GALASINA KATILDI

Kral geçtiğimiz günlerde, oğlu William ve kanser tedavisini tamamlayan Galler Prensesi Kate ile Royal Albert Hall'da bir anma konseri için bir araya geldi.

Kanser tedavisi devam eden Kral Charles, dün akşam ise merakla beklenen Gladyatör filminin görkemli galasına katıldı. Eşi Kraliçe Camilla rahatsızlandığı için galada tek başına boy gösteren Kral, film oyuncularıyla tek tek selamlaştı.

Kral Charles 76 yaşında! "Zorlu bir yılı" geride bırakan Kral, doğum gününde de çalışıyor - 5

DOĞUM GÜNÜNDE ÇALIŞIYOR

Bugün doğum günü olsa da Kral Charles görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Kral Charles, bugün yiyecek dağıtımı sağlayan bir merkezi açmak üzere Güney Londra'ya gidecek ve burada yeni kurulan endüstriyel bir dondurucuyu denetleyecek.

Merkez, Kral'ın 75'inci doğum gününde başlatılan ve gıda israfını ele almayı ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlayan "Coronation Food Project"in bir parçası.

Kral Charles 76 yaşında! "Zorlu bir yılı" geride bırakan Kral, doğum gününde de çalışıyor - 6

KRALİYET AİLESİ İÇİN ZOR BİR YIL ODLU

Kral Charles'ın son doğum gününden bu yana geçen 12 ay kraliyet ailesi için oldukça zordu. Kral Charles, küçük oğlu Prens Harry ve eşi Meghan'dan uzak kalırken, hem Charles'ın hem de William'ın mali durumları yakın zamanda yayınlanan bir belgeselde dikkat çeken iddiaların konusu oldu.

Buckingham Sarayı, Kral Charles'ın prostat ameliyatından birkaç hafta sonra Kral'a kanser teşhisi konulduğunu açıkladı ama türü hala açıklamadı.

Kral Charles 76 yaşında! "Zorlu bir yılı" geride bırakan Kral, doğum gününde de çalışıyor - 7

Daha sonra mart ayında, ciddi bir karın ameliyatından iki ay sonra, Prenses Kate kanser hastası olduğunu duyurdu, yine türünü belirtmedi.

42 yaşındaki Prenses, 9 Eylül'de kemoterapisinin sona erdiğini duyurarak birçok hayranını sevindirdi. O zamandan bu yana, Prenses kraliyet görevlerine kademeli olarak geri dönüş yaptı.

Kral Charles 76 yaşında! "Zorlu bir yılı" geride bırakan Kral, doğum gününde de çalışıyor - 8

"HAYATIMIN EN ZOR YILI"

Prens William, eşinin tedavi gördüğü dönemi hayatının "en zor yılı" olarak tanımladı. Prens William, Güney Afrika ziyaretinin sonunda hem eşine hem de babasına kanser teşhisi konulmasıyla ilgili konuştu.

42 yaşındaki Prens "Korkunç dönemdi. Muhtemelen hayatımın en zor yılıydı. Bu yüzden, her şeyin üstesinden gelmeye ve her şeyi yolunda gitmesini sağlamaya çalışmak gerçekten zordu" ifadelerini kullandı.

Kral Charles 76 yaşında! "Zorlu bir yılı" geride bırakan Kral, doğum gününde de çalışıyor - 9

AFP'nin haberine göre, geçtiğimiz ay bir doktor, Kral ve Kraliçe'ye Avustralya ve Samoa seyahatinde eşlik etti. Saray sözcüsüne göre, bu uzun yolculuğu "kısaltmaya" yardımcı olmak için geri dönüş yolunda çift, Hindistan'ın Bangalore kentindeki bir sağlık merkezinde üç gün geçirdi.

Birkaç gün sonra, 77 yaşındaki Camilla akciğer enfeksiyonu nedeniyle kraliyet görevlerine ara verdi. Kral ise COP29 iklim zirvesi için Azerbaycan'ın Bakü şehrine gitmedi.

Kral Charles 76 yaşında! "Zorlu bir yılı" geride bırakan Kral, doğum gününde de çalışıyor - 10

Kral Charles, kanser tedavisine devam ediyor ancak bir yandan kraliyet görevlerini sürdürüyor.

Annesi II. Elizabeth ise en uzun süre yaşayan İngiliz hükümdarıdır.

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