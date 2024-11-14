Kral Charles 76 yaşında! "Zorlu bir yılı" geride bırakan Kral, doğum gününde de çalışıyor

DOĞUM GÜNÜNDE ÇALIŞIYOR

Bugün doğum günü olsa da Kral Charles görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Kral Charles, bugün yiyecek dağıtımı sağlayan bir merkezi açmak üzere Güney Londra'ya gidecek ve burada yeni kurulan endüstriyel bir dondurucuyu denetleyecek.

Merkez, Kral'ın 75'inci doğum gününde başlatılan ve gıda israfını ele almayı ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlayan "Coronation Food Project"in bir parçası.