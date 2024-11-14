Kral Charles 76 yaşında! "Zorlu bir yılı" geride bırakan Kral, doğum gününde de çalışıyor
İngiltere Kralı III. Charles bugün 76. yaş gününü kutluyor. En uzun süre yaşayan İngiliz hükümdarı Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Bu süreçte kraliyet görevlerini aksatmayan Kral Charles'ın doğum gününde çalışacağı bildirildi.
Kral Charles, 6 Mayıs 2023'te Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu.
Kral Charles, bugün 76 yaşına bastı!