Kral Charles banknotları 2024'ün ortasında dolaşıma girecek

Açıklamada, Kraliyet Ailesi'nin rehberliği doğrultusunda bu değişikliğin çevresel ve finansal etkisini en aza indirmek için yeni banknotların sadece eskimiş banknotlar yerine ve banknot talebindeki artışı karşılamak için basılacağı, bu nedenle Kraliçe Elizabeth ve Kral Charles'ın portesinin bulunduğu banknotların aynı anda dolaşımda olacağı bilgisi paylaşıldı.