Kral Charles Fransa'da protestoların ortasında kalabilir

Fransız Ekolojist Parti'den kıdemli bir milletvekili olan Sandrine Rousseau, "İnanılmaz! Kral III. Charles'ı Versay'da karşılayacak olan bir Emmanuel Macron var. Elbette bu ziyareti iptal etmeli. Öncelik gerçekten Charles'ı Versay'da ağırlamak mı?" diye konuştu.