Kral Charles Fransa'da protestoların ortasında kalabilir

İngiltere'de Buckingham Sarayı kaynaklarına göre, Kral Charles'ın gelecek hafta için planlanan resmi Fransa ziyareti, ülkede süren protesto gösterilerinden etkilenebilir.
Kaynak, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na işaret ederek, "Durumu yakından takip ediyoruz, İngiliz Dışişleri'ne ve Fransa tarafına danışıyoruz. Lojistik üzerinde bir etkisi olabilir" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, emeklilik yaşını yükseltme planları nedeniyle Fransa genelinde büyüyen öfkenin ve protestoların ortasında "durumu sakinleştirmeye" çalışacak.
Salı günü Paris'te ve ülkenin başka yerlerinde polisle yaşanan çatışmanın altıncı gecesinde, süren gösterilerde çöp bidonları ve barikatlar ateşe verildi.
İngiltere Kralı III. Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ardından tahta geçmesinden sonra ilk Fransa ziyaretini pazar günü yapacak. Gezi programı, Musee d'Orsay Sanat Galerisi ziyareti ve Versay Sarayı'nda akşam yemeğini içeriyor. Charles'ın ziyaretine ayrıca Paris'teki Zafer Takı'nda etkinlikler ve trenle Bordeaux şehrine yolculuk da dahil edildi.
Fransa Cumhurbaşkanlığı, Kral'ın planının hâlâ tamamlanmakta olduğunu açıkladı. Fransa'nın muhalefet milletvekilleri, ülke genelinde devam eden gerilim nedeniyle Charles'ı, Macron ziyaretini iptal etmeye çağırdı.
Benzin depolarını, toplu taşımayı ve özellikle Paris'teki çöp toplama işini etkileyen aralıksız grevlerin yanı sıra her gün yapılan protestolar, dört yıl önceki "Sarı Yelekliler" isyanından bu yana Macron yönetimine karşı en ciddi meydan okuma olarak görülüyor.
Fransız Ekolojist Parti'den kıdemli bir milletvekili olan Sandrine Rousseau, "İnanılmaz! Kral III. Charles'ı Versay'da karşılayacak olan bir Emmanuel Macron var. Elbette bu ziyareti iptal etmeli. Öncelik gerçekten Charles'ı Versay'da ağırlamak mı?" diye konuştu.
İşte Fransa'da günlerdir süren protestolardan yansıyanlar...