Kral Charles ile Prens Andrew'un arasındaki mülk savaşı gündem oldu

OĞLU DA EVE TALİP

Prens Andrew, üst düzey kraliyet ailesinin bir sembolü olarak görülen evi terk etmek istemezken tahtın varisi olan Prens William’ın da bu evi istediği iddia edildi.

Yaklaşık bir yıl önce Adelaide Cottage’a taşınan Prens William’ın artan rolüne uygun olarak daha fazla alana ihtiyacı olduğu biliniyor.