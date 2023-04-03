Kral Charles karton tacı nazikçe geri çevirdi

İngiltere Kralı III. Charles, Almanya ziyareti sırasında kendisini görmeye gelen bir kişinin, kartondan yapılma tacı takmasını istemesine nazikçe karşı çıktı.

Kral Charles karton tacı nazikçe geri çevirdi - 1

İngiltere Kralı III. Charles, kral olduktan sonraki ilk resmi ziyaretini Almanya'ya gerçekleştirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Charles karton tacı nazikçe geri çevirdi - 2

Alman reklam ajansı Grabarz & Partner'ın YouTube hesabında paylaşılan videoda, başkent Berlin'i ziyaret eden Charles'ı görmeye giden bir kişi, Kral'dan fastfood zinciri Burger King'in menüleriyle verdiği kartondan yapılma tacı takmasını istedi.

Kral Charles karton tacı nazikçe geri çevirdi - 3

"SİZE HEDİYEM VAR"

Videoda, tacı uzatan kişinin "Size hediyem var. Bu sizin için, eğer isterseniz tabii" dediği duyuluyor.

Kral ise gülümseyerek "Böyle iyiyim, sağol" diye yanıt veriyor.

Kral Charles karton tacı nazikçe geri çevirdi - 4

Charles'a geçen hafta Almanya'ya ziyaretinde Konsot Kraliçe Camilla da eşlik etmişti. Benzer bir olay Camilla'nın da başına gelmişti.

Kral Charles karton tacı nazikçe geri çevirdi - 5

CAMILLA KABUL ETMİŞTİ

Camilla, martta Birleşik Krallık'taki Colchester şehrine Charles'la düzenlediği ziyarette, yurttaşlardan biri kendisine yine Burger King'in karton taçlarından birini uzatmıştı.

Fakat Charles'ın aksine Camilla, gülümseyerek "Ah, çok tatlıymış, çok naziksiniz" diyerek tacı almıştı.

Kral Charles karton tacı nazikçe geri çevirdi - 6

KRALLIĞI LONDRA'DA İLAN EDİLDİ

Öte yandan Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından Charles'ın krallığı 10 Eylül'de başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.

Kral Charles karton tacı nazikçe geri çevirdi - 7

TAÇ GİYME TÖRENİ 6 MAYIS'TA

74 yaşındaki Kral'ın taç giyme töreni 6 Mayıs'ta Westminster Kilisesi'nde düzenlenecek.

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