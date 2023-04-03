Kral Charles karton tacı nazikçe geri çevirdi

İngiltere Kralı III. Charles, kral olduktan sonraki ilk resmi ziyaretini Almanya'ya gerçekleştirdi.
Alman reklam ajansı Grabarz & Partner'ın YouTube hesabında paylaşılan videoda, başkent Berlin'i ziyaret eden Charles'ı görmeye giden bir kişi, Kral'dan fastfood zinciri Burger King'in menüleriyle verdiği kartondan yapılma tacı takmasını istedi.
Videoda, tacı uzatan kişinin "Size hediyem var. Bu sizin için, eğer isterseniz tabii" dediği duyuluyor.
Kral ise gülümseyerek "Böyle iyiyim, sağol" diye yanıt veriyor.
Charles'a geçen hafta Almanya'ya ziyaretinde Konsot Kraliçe Camilla da eşlik etmişti. Benzer bir olay Camilla'nın da başına gelmişti.
Camilla, martta Birleşik Krallık'taki Colchester şehrine Charles'la düzenlediği ziyarette, yurttaşlardan biri kendisine yine Burger King'in karton taçlarından birini uzatmıştı.
Fakat Charles'ın aksine Camilla, gülümseyerek "Ah, çok tatlıymış, çok naziksiniz" diyerek tacı almıştı.
Öte yandan Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından Charles'ın krallığı 10 Eylül'de başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.
74 yaşındaki Kral'ın taç giyme töreni 6 Mayıs'ta Westminster Kilisesi'nde düzenlenecek.