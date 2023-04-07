Kral Charles kölelik üzerine yapılan araştırmaya destek vereceğini duyurdu

Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine 8 Eylül 2022'de tahta çıkan ve 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenecek bir törenle taç giyecek olan Kral Charles, kölecilik araştırmasına destek verdiğini duyurdu.

Kral Charles kölelik üzerine yapılan araştırmaya destek vereceğini duyurdu - 1

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın mayıs ayında gerçekleşecek taç giyme töreni için hazırlıkların devam ederken Kral bir ilke imza attı.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Charles kölelik üzerine yapılan araştırmaya destek vereceğini duyurdu - 2

Buckingham Sarayı, Birleşik Krallık monarşisinin 17. ve 18 . yüzyıllarda köle ticaretiyle bağlantılarının araştırılmasına destek verdiğini duyurdu.

Bu konuyu "oldukça ciddiye" aldığı ifade edilen Kral III. Charles'ın, Manchester Üniversitesi ile Tarihi Kraliyet Sarayları kuruluşunun başlattığı bağımsız araştırmanın destekçilerinden biri olduğu ifade edildi. 

Kral Charles kölelik üzerine yapılan araştırmaya destek vereceğini duyurdu - 3

ARŞİVE ERİŞİM İZİN VERİLDİ

Çalışmada, monarşinin 17. ve 18. yüzyıllarda Atlas Okyanusu'ndaki köle ticaretiyle ilişkisi olup olmadığı incelenecek. Bu doğrultuda kraliyet arşivlerine ve koleksiyonlarına erişim sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Kral Charles kölelik üzerine yapılan araştırmaya destek vereceğini duyurdu - 4

İLK KEZ DESTEK VERİYOR

Monarşinin köle ticaretinden elde ettiği gelirleri ortaya çıkaran Guardian gazetesi, yayınladığı çalışmada 270 yıllık bir dönem içinde 12 kral ve kraliçenin köle ticaretiyle bağlantılarını ortaya koymuştu.

Guardian, kraliyet ailesinin köle ticaretiyle bağlarına dair bir araştırmaya kamuya açık şekilde ilk kez destek verdiğini vurguladı.

Kral Charles kölelik üzerine yapılan araştırmaya destek vereceğini duyurdu - 5

Kölelik üzerine yapılan bu kapsamlı çalışmanın 2026 yılında tamamlanması bekleniyor.

Kral Charles kölelik üzerine yapılan araştırmaya destek vereceğini duyurdu - 6

"KADER TAŞI" TAÇ GİYME TÖRENİNE HAZIRLANIYOR

Öte yandan,  Kral Charles'ın taç giyme töreni yaklaşırken, geleneksel taht sembolü olan "Kader Taşı"nın da tören için hazır hale getirildiği belirtildi. Kader Taşı, yüzyıllar boyunca kralların taç törenlerinde kullanılan, İskoçya monarşisinin eski bir sembolü olarak biliniyor.

Kral Charles kölelik üzerine yapılan araştırmaya destek vereceğini duyurdu - 7

İngiltere Kralı I. Edward'ın 1296'da ele geçirdiği taş, İskoçya'ya 700 yıl sonra, 1996'da döndü. 

Taş şimdi tekrar Charles'ın taç töreni için Westminster Abbey'e gidecek. Kader taşı, geleneksel olarak taç törenlerinde, tahtın altına yerleştiriliyor ve hükümdar bu taşın üzerine oturuyor. 

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