Kral Charles kölelik üzerine yapılan araştırmaya destek vereceğini duyurdu

ARŞİVE ERİŞİM İZİN VERİLDİ

Çalışmada, monarşinin 17. ve 18. yüzyıllarda Atlas Okyanusu'ndaki köle ticaretiyle ilişkisi olup olmadığı incelenecek. Bu doğrultuda kraliyet arşivlerine ve koleksiyonlarına erişim sağlandığı bilgisi paylaşıldı.