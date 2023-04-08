Kral Charles oğlu Prens Harry'ye rest çekti: Ben banka değilim!

Öte yandan, kraliyet ailesi ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kral Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak olan taç giyme törenine davet alıp almayacağı uzun zamandır merak ediliyordu. İddialara göre Markle ve Prens, taç giyme törenine katılmak için üç şartın yerine getirilmesini istedi. Devamını okumak için tıklayın...