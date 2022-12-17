Kral Charles Prens Harry ve Meghan Markle'ı taç giyme törenine çağıracak

"ANLADIM Kİ KONU TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLMİŞ"

Prens Harry, ailesi ile kraliyetten ayrılma konusunu konuştuğu anların detaylarını dile getirdi. Kendisi ve eşi Markle’ın Kraliçe’ye destek vermeye devam edeceğini ama aynı zamanda kendi işlerine yönelmek istediklerini belirten Prens Harry, bu konuşmanın tartışmaya açık olmadığını ağabeyinin tepkisini görünce anladığını söyledi.

Prens Harry “Ağabeyim Prens William'ın bana bağırdığı anlar korkunçtu. Babamın dile getirdiği şeyler hiç doğru değildi ve büyükannem (Kraliçe Elizabeth) sessizce oturmuş, anlattıklarımı sindirmeye çalışıyordu” ifadelerini kulandı.