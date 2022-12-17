Kral Charles Prens Harry ve Meghan Markle'ı taç giyme törenine çağıracak

Ses getiren belgesellerinde kraliyeti suçlayan Meghan Markle ve Prens Harry ikilisi, söylemleriyle İngiltere'de büyük bir tepkiye yol açmıştı. Çiftin taç giyme töreninden uzak durmaları istenirken Kral Charles’ın ikiliyi törene çağıracağı ortaya çıktı.

Kral Charles Prens Harry ve Meghan Markle'ı taç giyme törenine çağıracak - 1

Meghan Markle ve Prens Harry’nin, kraliyet görevlerini bırakma sürecini anlatan belgesel, kraliyet hayranı İngilizlerin tepkisini çekmişti. Siyasi yetkililer, üst düzey askeri isimler ve saygın tarihçiler, Sussex  çiftini gelecek yılki taç giyme töreninden uzak durmaya çağırmıştı.

Kral Charles Prens Harry ve Meghan Markle'ı taç giyme törenine çağıracak - 2

6 Mayıs’ta gerçekleşecek olan taç giyme törenine tepkilerden ötürü katılıp katılmayacağı belli olmayan Prens Harry ve Meghan Markle'a Kral Charles’tan adım geldi.

Kral Charles Prens Harry ve Meghan Markle'ı taç giyme törenine çağıracak - 3

Daily Mail’in haberine göre, Kral Charles kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşmeyi seçen çifti törene çağıracak.

Kral Charles Prens Harry ve Meghan Markle'ı taç giyme törenine çağıracak - 4

Kraliyet ailesi ile en son Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreninde bir araya gelen çifti, Kral Charles’ın taç giyme törenine çağırdığı belirtildi.

Kral Charles Prens Harry ve Meghan Markle'ı taç giyme törenine çağıracak - 5

Tören için hazırlanan resmi davetlerin henüz dağıtılmadığı bilgisi verilirken Daily Mail, Kral Charles’ın oğlu Prens Harry ve eşini bu tarihi ana tanıklık etmek için çağırdığını açıkladı.

Kral Charles Prens Harry ve Meghan Markle'ı taç giyme törenine çağıracak - 6

"TAHT SIRASINDAN ÇIKARILSIN"

Öte yanda, büyük tepki çeken belgesel dizinin dijital platformda yayınlanmasının ardından İngiliz basını, halkın yaklaşık yarısının çiftin Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarının ellerinden alınmasını istediğini yazdı.  

Halkın yüzde 42’si, Harry'nin artık taht sırasından çıkarılması gerektiğine inanıyor. Prens Harry, şu anda, ağabeyi Prens William ile onu çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis’in ardından tahtın beşinci varisi konumunda.

Kral Charles Prens Harry ve Meghan Markle'ı taç giyme törenine çağıracak - 7

KRALİYETTEN AYRILMA KONUŞMASI YAPTI

Meghan Markle ve Prens Harry’nin, kraliyet görevlerini bırakma sürecini anlatan belgeselin son üç  bölümü de yayınlandı. Yayınlanan bölümlerde Prens Harry, babası Kral Charles, ağabeyi Prens William ve Kraliçe Elizabeth ile yaptığı gergin konuşmayı anlattı.

Kral Charles Prens Harry ve Meghan Markle'ı taç giyme törenine çağıracak - 8

"ANLADIM Kİ KONU TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLMİŞ"

Prens Harry, ailesi ile kraliyetten ayrılma konusunu konuştuğu anların detaylarını dile getirdi. Kendisi ve eşi Markle’ın Kraliçe’ye destek vermeye devam edeceğini ama aynı zamanda kendi işlerine yönelmek istediklerini belirten Prens Harry, bu konuşmanın tartışmaya açık olmadığını ağabeyinin tepkisini görünce anladığını söyledi.

Prens Harry “Ağabeyim Prens William'ın bana bağırdığı anlar korkunçtu. Babamın dile getirdiği şeyler hiç doğru değildi ve büyükannem (Kraliçe Elizabeth) sessizce oturmuş, anlattıklarımı sindirmeye çalışıyordu” ifadelerini kulandı.

N-LIFE HABERLERİ

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