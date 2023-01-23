Kral Charles taç giyme töreninde geleneği bozacak

Kral III. Charles'a, taç giyme töreninde önceki Kraliyet geleneklerine aykırı bir kıyafet giymesi tavsiye edildiği öğrenildi.
Kral, eylülde annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkmıştı.
Charles'ın taç giyme töreni, 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de, "hükümdarın bugünkü rolünü yansıtacak ve geleceğe bakacak, aynı zamanda köklü geleneklere ve gösterilere dayanacak" bir etkinlikle gerçekleşecek.
Önceki törenlerde, kral veya kraliçe geleneksel olarak ipek çorap ve jokey pantolonu giyiyordu.
Bununla birlikte, son haberler Kral Charles'ın askeri üniformasını giymeyi tercih edeceğini öne sürüyor.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre bir kaynak şunları söyledi:
"Üst düzey yardımcılar jokey pantolonlarının çok demode göründüğünü düşünüyor."
The Independent'ın iletişime geçtiği Buckingham Sarayı yorum yapmayı reddetti.
Haberin başka bir yerinde, taç giyme töreninin "modern dünyada monarşiyi daha iyi temsil etmesi" için öncekilere kıyasla daha küçük çaplı bir etkinlik olacağı belirtildi.
Daha modern olan taç giyme töreninin Hıristiyan, Müslüman, Yahudi, Hindu ve Budist figürlerden oluşan çok dinli bir cemaati içermesi planlandığından, dini ve kültürel açıdan da öncekilere kıyasla daha çeşitli olması bekleniyor.
Daha önceyse The Mail on Sunday, Kral'ın 1953'te Kraliçe'nin yaptığı gibi birden fazla kıyafet değişikliğine gitmesinin "olası görünmediğini" bildirmişti.
Öte yandan, Kral'ın önceki taç giyme törenine katılmış biriyle akraba olan herkesi etkinliğe davet etmesiyle, en azından 700 yıllık bir taç giyme geleneği korunacak.
Ataları tarihi törene katılmış olan herkes bu yılki etkinlikte benzer görevleri yerine getirmek üzere başvuruda bulunabilecek.
Başarılı adaylar, Taç Giyme Töreni Talepleri Ofisi tarafından belirlenecek.