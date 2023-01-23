Kral Charles taç giyme töreninde geleneği bozacak

MODERN BİR TÖREN OLACAK

Daha modern olan taç giyme töreninin Hıristiyan, Müslüman, Yahudi, Hindu ve Budist figürlerden oluşan çok dinli bir cemaati içermesi planlandığından, dini ve kültürel açıdan da öncekilere kıyasla daha çeşitli olması bekleniyor.