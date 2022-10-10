Kral Charles taç giyme törenini değiştiriyor

Charles’ın bu kararını takdir edenler kadar eleştirenler de var. Bazı yorumcular ‘eksiltilmiş’ bir taç giyme töreninin İngiltere'nin küresel duruşunu yükseltmek için hayati bir şansı harcayabileceğini söyledi.

Charles’ın taç giyme törenini 8 bin kişilik davetli yerine 2 bin kişiyle sınırlandıracağı ve gösterişi azaltacağı haberinden sonra, yorumcular, planların tüm dünyaya 'fiyat indirimi' mesajı gönderme riski taşıdığını belirtti.