Kral Charles ve Kraliçe Camilla Eurovision sahnesinin açılışını yaptı

"MAJESTELERİNİN BU SAHNEYE GELMESİ BİR ONURDUR"

BBC Genel Direktörü Tim Davie ise "Kral ve Kraliçe'nin bugün Eurovision Şarkı Yarışması sahnesine gelmeleri bir onurdur. Bu set tüm kutlamaların odak noktası olacak. Bu sahnenin Liverpool'u ve dünyanın her yerindeki TV ekranlarını aydınlatmasını görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.