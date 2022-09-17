Kral Charles'a protesto: Evlerimizi ısıtmak için çabalarken senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız

Artan enerji fiyatları nedeniyle ülkenin yeni Kralı 3. Charles'ı protesto eden bir vatandaş, "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken, senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefi sizin için 100 milyon pound ödüyor ve ne için?" dedi.





