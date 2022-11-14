Kral Charles'a yumurta fırlatan protestocu hukuki masraflar için bağış istiyor

Thelwell, protestosu nedeniyle 5 bin sterline (yaklaşık 110 bin TL) kadar para ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Öte yandan sitedeki ilan belirli bir süre sonra kaldırıldı. BK basınında yer alan haberlerde öğrencinin, 18 bağışçıdan 178 sterlin (yaklaşık 4 bin TL) topladığı belirtilirken, Thelwell ise miktarın 500 sterlini (yaklaşık 11 bin TL) geçtiğini savundu.

Sitedeki ilanın neden kaldırıldığıysa henüz bilinmiyor.