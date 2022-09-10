Kral Charles'ın eşi yeni Kraliçe Camilla hakkında merak edilenler

Haberler | 10.09.2022 - 14:41
Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından Charles'ın resmen Kral ilan edilmesi sonrası eşi Camilla Parker Bowles yeni Kraliçe olarak gözleri üzerine çevirdi.
Charles ile Camilla 2005’te evlendi. Kraliçe, 2016’da Camilla’ya destek vererek onu Birleşik Krallık Özel Konseyi üyesi yaptı.
Kraliyet yazarı Clive Irving'e göre; Camilla Parker, İngilizlerin gözünde 'Diana'yı mahveden kadın' olarak tanımlanıyor ve hiçbir zaman Prenses Diana gibi parlamayacak.
Yeni dönemde iddiaya göre Camilla bir adım geride duracak. Bunun nedeniyse kraliyet hayranları onu hala Diana’yı mahveden kişi olarak görüyor ve kraliyet içinde en sevilmeyen isimler arasında yer alıyor.
Diana’nın özel ses kayıtlarına dayandırılan Prenses Diana’nın Kayıp Sırları adlı belgeselde Charles ve Camilla ilişkilerinin, Charles ile Diana evliyken başladığı ve bu nedenle Diana’nın mutsuz bir evlilik hayatı yaşadığı anlatılıyor.
1997 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Diana, hayatını anlattığı belgeselde, kendi sesinden, eşi Charles tarafından aldatıldığını ve bir gün ağlayarak Kraliçe Elizabeth’e gittiğini söyleyerek, Kraliçe’nin kendisine, “Ne yapman gerektiğini bilmiyorum. Charles, ümitsiz bir vaka” dediğini aktarmış, bu cevabın kendisinde travmaya neden olduğunu söylemişti.