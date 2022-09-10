Kral Charles'ın eşi yeni Kraliçe Camilla hakkında merak edilenler

1997 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Diana, hayatını anlattığı belgeselde, kendi sesinden, eşi Charles tarafından aldatıldığını ve bir gün ağlayarak Kraliçe Elizabeth’e gittiğini söyleyerek, Kraliçe’nin kendisine, “Ne yapman gerektiğini bilmiyorum. Charles, ümitsiz bir vaka” dediğini aktarmış, bu cevabın kendisinde travmaya neden olduğunu söylemişti.