Kral Charles'ın intikamı: Prens Harry ve Meghan Markle'a evlerinden tahliye emri

Prens Harry'nin ocak ayında yayımladığı 'Spare' (Yedek) adlı kitabın yankıları tüm dünyada olduğu gibi kraliyet koridorlarında da devam ediyor.
Kitabın tanıtımı için röportajdan röportaja koşan Harry'nin yaptığı açıklamalar bir yana kitaptan yapılan ve basında yer alan alıntılar da büyük gürültü kopardı.
Kitabın fırtınası dindikten, Harry ve Meghan çifti sessizliğe gömüldükten sonra yeni hamle kraliyet tarafından geldi.
Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles, intikam için kolları sıvadı. Harry ve Meghan çiftini İngiltere'deki konutları olan Frogmore Cottage'dan kovdu.
Charles'ın emriyle, Meghan ve Harry, ilk çocuklarını bekledikleri dönemde büyük masraf ederek restore ettirdiği Frogmore Cottage ile bağlantılarını koparmak zorunda kaldı.
2020'de kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan Sussex çifti, kraliyetin kendilerine tahsis ettiği İngiltere'deki evlerini boşaltıp eşyalarını ABD'ye nakletmenin derdine düştü. Çift ABD'de yaşasa da İngiltere'ye gittiklerinde bu evde konaklıyordu. En son Harry Kraliçe'nin geçen yıl eylül ayında yaplan cenaze törenine katıldıkları dönemde burada konaklamışlardı.
Daha önce Harry, dedesi Prens Philip'in cenaze töreni için Londra'ya gittiği dönemde de burada kısa bir süre kalmıştı.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın çıkarılmasının ardından söz konusu köşke, cinsel saldırı skandalıyla itibarı sarsılan, Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un yerleştirileceği belirtildi. Fakat Andrew'un, bu karara direndiği de iddialar arasında.
Cezaevinde ölen ABD'li pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in seks ticaretinde adı geçen Prens Andrew'un, ağabeyinin kararına karşı geldiği konuşuluyor. The Sun'ın kaynağı, "Geçen hafta Andrew'e Frogmore Cottage'e taşınma fikri sunulduğundan beri direniyor" ifadesini kullandı.
Kaynaklar, tahliye sürecinin Prens Harry'nin otobiyografisinin yayımlanmasının hemen ardından başlatıldığını söyledi. İngiliz gazetesi The Sun'a konuşan bir kaynak, "Bu tahliye kesinlikle Harry ve Meghan'ın Birleşik Krallık'ta geçireceği zamanların sona ermesi anlamına geliyor" dedi.
Birleşik Krallık hanedanının ikiliye başka bir mekan sunmadığı da haberlerde vurgulandı. Harry ve Meghan çiftinin buradaki eşyalarını ABD'ye nakletmek için girişimlere başladığı da öne sürüldü.
Spare yayımlandığından beri Prens Harry'nin babasıyla konuşmadığını öne süren kaynaklar, tahliye kararının ikilinin kurduğu tek iletişim biçimi olduğunu ortaya attı.
Diğer yandan Kral Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme törenine Harry ve Meghan çiftinin katılıp katılmayacağı henüz net değil.
Frogmore Cottage, İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu resmi konutlardan biri. 2018 yılında Harry ile Meghan evlendiklerinde, Kraliçe Elizabeth, bu mülkü çifte düğün hediyesi olarak verdi. Harry ile Meghan, evlendikten sonra Kensington Sarayı'nda Prens'e ait küçük konutta yaşamaya başladı. Fakat bir bebek beklediklerini öğrenen çift, hamilelik sürecinde buraya taşınma kararı aldı ve büyük bir restorasyon yapıldı. Beş yatak odalı Frogmore Cottage, çok büyük bir tadilattan geçirildi. Ancak çift burada çok uzun süre kalmadı.
Çift, ilk çocukları Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra Kanada'ya taşındı. Kraliyet görevlerini bırakan ikili, daha sonra ABD'ye taşındı.
Frogmore Cottage'ın restorasyonu için harcanan para da uzun süre tartışma konusu oldu. Yenileme çalışmaları için iddialara göre 2,4 milyon sterlin harcandı. Bu para, vergi mükelleflerinden temin edilmişti. Fakat Harry ile Meghan, ABD'ye taşındıktan sonra bu parayı geri ödedi.