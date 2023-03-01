Kral Charles'ın intikamı: Prens Harry ve Meghan Markle'a evlerinden tahliye emri

EŞYALARINI TAŞIYACAKLAR

2020'de kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan Sussex çifti, kraliyetin kendilerine tahsis ettiği İngiltere'deki evlerini boşaltıp eşyalarını ABD'ye nakletmenin derdine düştü. Çift ABD'de yaşasa da İngiltere'ye gittiklerinde bu evde konaklıyordu. En son Harry Kraliçe'nin geçen yıl eylül ayında yaplan cenaze törenine katıldıkları dönemde burada konaklamışlardı.

Daha önce Harry, dedesi Prens Philip'in cenaze töreni için Londra'ya gittiği dönemde de burada kısa bir süre kalmıştı.