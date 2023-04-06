Kral Charles'ın "Kader Taşı" taç giyme törenine hazırlanıyor

Kral III. Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine 8 Eylül 2022'de tahta çıkmıştı. Ancak İngiliz kraliyet geleneklerine göre, ölen hükümdara saygı göstergesi olarak kapsamlı bir törenin yapılması için belli bir süre bekleniyor.
Kral III. Charles 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenecek bir törenle taç giyecek.
Tören için İngiltere'de hummalı bir hazırlık çalışması var. Kral'ın törende takacağı taç ve asa parlatıldı.
Charles için törende kullanılacak "Kader Taşı" (Stone of Destiny) da hazırlanıyor. Kader Taşı, yüzyıllar boyunca kralların taç törenlerinde kullanılan, İskoçya monarşisinin eski bir sembolü olarak biliniyor.
İngiltere Kralı I. Edward'ın 1296'da ele geçirdiği taş, İskoçya'ya 700 yıl sonra, 1996'da döndü.
Taş şimdi tekrar Charles'ın taç töreni için Westminster Abbey'e gidecek.
Kader taşı, geleneksel olarak taç törenlerinde, tahtın altına yerleştiriliyor ve hükümdar bu taşın üzerine oturuyor.
Törenin provasında 3D yazıcı tekniğiyle üretilen bir replika kullanıldı.