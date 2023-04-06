Kral Charles'ın "Kader Taşı" taç giyme törenine hazırlanıyor

Kral III. Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine 8 Eylül 2022'de tahta çıkmıştı. Ancak İngiliz kraliyet geleneklerine göre, ölen hükümdara saygı göstergesi olarak kapsamlı bir törenin yapılması için belli bir süre bekleniyor.

Kral III. Charles 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenecek bir törenle taç giyecek.