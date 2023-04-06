Kral Charles'ın "Kader Taşı" taç giyme törenine hazırlanıyor

Kral Charles'ın taç giyme töreni yaklaşırken, geleneksel taht sembolü olan "Kader Taşı" da tören için hazır hale getiriliyor.

Kral Charles'ın "Kader Taşı" taç giyme törenine hazırlanıyor - 1

Kral III. Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine 8 Eylül 2022'de tahta çıkmıştı. Ancak İngiliz kraliyet geleneklerine göre, ölen hükümdara saygı göstergesi olarak kapsamlı bir törenin yapılması için belli bir süre bekleniyor.

Kral III. Charles 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenecek bir törenle taç giyecek. 

N-LIFE HABERLERİ

Kral Charles'ın "Kader Taşı" taç giyme törenine hazırlanıyor - 2

Tören için İngiltere'de hummalı bir hazırlık çalışması var. Kral'ın törende takacağı taç ve asa parlatıldı. 

Kral Charles'ın "Kader Taşı" taç giyme törenine hazırlanıyor - 3

Charles için törende kullanılacak "Kader Taşı" (Stone of Destiny) da hazırlanıyor. Kader Taşı, yüzyıllar boyunca kralların taç törenlerinde kullanılan, İskoçya monarşisinin eski bir sembolü olarak biliniyor. 

Kral Charles'ın "Kader Taşı" taç giyme törenine hazırlanıyor - 4

İngiltere Kralı I. Edward'ın 1296'da ele geçirdiği taş, İskoçya'ya 700 yıl sonra, 1996'da döndü. 

Taş şimdi tekrar Charles'ın taç töreni için Westminster Abbey'e gidecek. 

Kral Charles'ın "Kader Taşı" taç giyme törenine hazırlanıyor - 5

Kader taşı, geleneksel olarak taç törenlerinde, tahtın altına yerleştiriliyor ve hükümdar bu taşın üzerine oturuyor.

Kral Charles'ın "Kader Taşı" taç giyme törenine hazırlanıyor - 6

Törenin provasında 3D yazıcı tekniğiyle üretilen bir replika kullanıldı.

Kral Charles'ın "Kader Taşı" taç giyme törenine hazırlanıyor - 7
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