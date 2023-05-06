Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı. İngiltere'nin farklı yerlerinden başkent Londra'ya gelen on binlerce kişi sabahın erken saatlerinden beri taç giyme törenine tanıklık etmek için Londra sokaklarını doldurdu. Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen törene kraliyet üyelerinin yanı sıra siyasi liderler ve ünlü isimler de katıldı.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 1

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles resmen Kral olacak. Başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme töreninde Kral Charles ve Konsort Kraliçe taç giyecek.

Kral Charles'ın taç giyme töreni, Kraliçe Elizabeth'in 2 Haziran 1953'te gerçekleşen taç giyme töreninden bu yana yapılan ilk taç giyme töreni olma özelliği taşıyor.

Seremoni, 1066'dan beri olduğu gibi Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetilecek.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 2

İngiltere'nin bu tarihi günü için binlerce kişi Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey Kilisesi'ne kadar uzanan yolda kuyruklar oluşturdu.

70 yıl sonra ilk kez taç giyme törenine tanıklık edecek olan İngilizler, geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda toplandı.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 3

Kral Charles'ın Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme törenine katılacak olan davetliler kiliseye girmeye başladı.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 4

İngilitere tarihinde ikinci kez televizyonda canlı olarak verilen törenine katılan konuklar, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki yerlerini aldı.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 5

Tarihi kilisede tören öncesi Sir John Eliot yönetiminde müzikal performans verildi.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 6

Kral Charles'ın 1066'dan bu yana burada taç giyen 40'ıncı hükümdar olacağı törene dini liderler katıldı.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 7

Buckingham Sarayı'ndan yola çıkan "The Diamond Jubilee State Coach" adlı atlı kraliyet arabası Westminster Abbey Kilisesi'ne doğru yol aldı.

Kral Charles ve Camilla'yı kiliseye götürecek olan at arabasının Kraliçe'nin 2012 yılındaki 80. doğum gününde kullanılması planlanıyordu ancak restorasyonu yetişmediği kullanılamadı.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 8

Taç giyme töreni için kiliseye giden Kral Charles, aynı atlı araba ile Buckingham Sarayı'na geri dönecek.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 9

ABD Başkanı Joe Biden ise taç giyme törenine katılamadı ancak ülkesi adına eşi Jill Biden törende hazır bulundu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska törene katıldı.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 11

Avusturalyalı şarkıcı Nick Cave

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İngiliz oyuncu Emma Thompson, taç giyme törenine katılan isimler arasında yer aldı.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 13

MONARŞİ KARŞITLARINDAN PROTESTO

 İngiltere'nin başkenti Londra'da Trafalgar Meydanında bir araya gelen monarşi karşıtı gruplar, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni dolayısıyla gösteri düzenledi.

Monarşi karşıtları ile yandaşları arasında polis güvenlik önlemi aldı.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 14

İngiliz bayraklarıyla donatılan Londra sokaklarında sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 15

Taç giyme törenine tanıklık etmek için Wesminster Abbey Kilisesi'nin çevresinde toplanan kalabalık yağmura aldırış etmedi.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 16

Kraliçe Charles ve Konsort Kraliçe Camilla'nın sabahın erken saatlerinde taç giyme töreni öncesi Buckingham Sarayı'na varma anları.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 17
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 18
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 19
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı - 20
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