Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı

İngiltere'nin bu tarihi günü için binlerce kişi Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey Kilisesi'ne kadar uzanan yolda kuyruklar oluşturdu.

70 yıl sonra ilk kez taç giyme törenine tanıklık edecek olan İngilizler, geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda toplandı.