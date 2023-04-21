Kral Charles'ın taç giyme töreni masraflarına yönelik anketin sonucu belli oldu

EN ÇOK KARŞI ÇIKANLAR GENÇLER

4 bin 246 kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre, genelde hayat pahalılığından en çok etkilenen kesim olarak görülen gençlerin, tören masraflarının kamu bütçesinden karşılanmasına en çok karşı çıkanlar olduğunu ortaya koydu.

18-24 yaş arası katılımcıların yüzde 62'si masrafların hükümet tarafından karşılanmasına itiraz ederken, tören masraflarının hazine tarafından ödenmesini söyleyenlerin oranı yüzde 15'te kaldı.