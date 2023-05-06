Kral Charles'ın taç giyme töreni ne zaman? Törene kimler katılacak?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek törene katılacak siyasi isimler arasında yer alıyor.

Törende, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek.

İngiliz Milletler Topluluğu'nun dört bir yanından dini lider ve temsilcilerin de törene katılacağı öngörülüyor.

Kral Charles'ın 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme törenine katılmak üzere başkent Londra'ya gelecek yabancı kraliyet aileleri üyeleri arasında Monako Prensi 2. Albert ve eşi Prenses Charlene, İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, Japonya Veliaht Prensi Akişino ve eşi Prenses Kiko, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf bulunuyor.