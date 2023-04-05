Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a da görev verildi

CAMILLA'NIN TORUNLARI DA KATILACAK

Camilla'nın her ikisi de 13 yaşında olan torunları Gus ve Louis Lopes ile 12 yaşındaki Freddy Parker Bowles'ın da Prens George gibi "Pages of Honour" görevini üstlenmesi bekleniyor. 11 yaşındaki büyük yeğeni Arthur Elliot da bu gruba katılacak.