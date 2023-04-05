Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a da görev verildi

Kral Charles, 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenecek bir törenle taç giyerken, Prens George, dedesinin taç giyme töreninde çok önemli bir rol oynayacak.
Buckingham Sarayı, Prens George'un etkinlik sırasında oynayacağı önemli rolü açıkladı.
9 yaşındaki Prens George, taç giyme töreni sırasında tamamı erkeklerden oluşan "Pages of Honour" görevi üstlenen sekiz kişilik ekibe dahil olacak.
Pages of Honour konumunda olanlar, törende kralın cübbesini taşımak görevini üstleniyor. Prens George, yaklaşık iki buçuk saat sürmesi beklenen tören sırasında Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın cübbesini tutmakla görevlendirilecek. Tahtın doğrudan ikinci varisi olan George, gelecekte dedesi Kral Charles gibi Westminster Abbey'de kendisi de taç giyebilecek.
Camilla'nın her ikisi de 13 yaşında olan torunları Gus ve Louis Lopes ile 12 yaşındaki Freddy Parker Bowles'ın da Prens George gibi "Pages of Honour" görevini üstlenmesi bekleniyor. 11 yaşındaki büyük yeğeni Arthur Elliot da bu gruba katılacak.
Prens George'un yanı sıra Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın diğer çocukları Prenses Charlotte (7) ve Prens Louis (4) de 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde yer alacak.
Üç kardeş, ebeveynleri Galler Prensi ve Prensesi ile birlikte geçit töreninde Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın arkasındaki arabada oturacak.
Westminster Abbey'deki geçit töreninde beklenen diğer kraliyet mensupları, Prenses Anne ve kocası Koramiral Sir Tim Laurence, Edinburgh Dükü Prens Edward ve Wessex Kontesi Sophie, Kent Dükü Prens Edward ve kız kardeşi Prenses Alexandra olacak.
Prens George ve Prenses Charlotte, Kraliçe Elizabeth'in geçen yıl eylül ayında düzenlenen cenaze töreninde de kraliyet ailesine eşlik etmiş, en küçük kardeş Louis, törene götürülmemişti.
Kraliyetin çocukları Kraliçe'nin platin yılı kutlamalarında da başroldeydi. Prens Louis, yaşı gereği şımarık ve eğlenceli halleriyle herkesi güldürürken, ablası ve ağabeyi, olgun tavırlarıylas kraliyet hayranlarını memnun etmişti.
Prens Louis, sarayın balkonunda kardeşleriyle birlikteyken elleriyle kulaklarını kapatmış ve birçok yüz ifadesiyle görenleri gülümsetmişti.
Louis ayrıca, jübilede geçit töreni esnasında kraliyet locasında, dededi Charles'ın kucağına oturarak iç ısıtan bir görüntü vermişti.
Öte yandan taç giyme töreni yaklaşırken Prens Harry ve Meghan Markle'ın törene katılıp katılmayacağı konusunda soru işaretleri devam ediyor.
Kral Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine 8 Eylül 2022'de tahta çıkmıştı. Ancak İngiliz kraliyet geleneklerine göre, ölen hükümdara saygı göstergesi olarak kapsamlı bir törenin yapılması için belli bir süre bekleniyor.