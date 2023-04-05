Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a da görev verildi

Kral Charles'ın 6 Mayıs'ta gerçekleşecek taç giyme töreninde, Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın en büyük çocuğu olan 9 yaşındaki Prens George'a hangi görevin verildiği belli oldu.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a da görev verildi - 1

Kral Charles, 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenecek bir törenle taç giyerken, Prens George, dedesinin taç giyme töreninde çok önemli bir rol oynayacak.

Buckingham Sarayı, Prens George'un etkinlik sırasında oynayacağı önemli rolü açıkladı.

9 yaşındaki Prens George, taç giyme töreni sırasında tamamı erkeklerden oluşan "Pages of Honour" görevi üstlenen sekiz kişilik ekibe dahil olacak.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a da görev verildi - 2

DEDESİNİN CÜBBESİNİ TAŞIYACAK

Pages of Honour konumunda olanlar, törende kralın cübbesini taşımak görevini üstleniyor. Prens George, yaklaşık iki buçuk saat sürmesi beklenen tören sırasında Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın cübbesini tutmakla görevlendirilecek. Tahtın doğrudan ikinci varisi olan George, gelecekte dedesi Kral Charles gibi Westminster Abbey'de kendisi de taç giyebilecek.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a da görev verildi - 3

CAMILLA'NIN TORUNLARI DA KATILACAK

Camilla'nın her ikisi de 13 yaşında olan torunları Gus ve Louis Lopes ile 12 yaşındaki Freddy Parker Bowles'ın da Prens George gibi "Pages of Honour" görevini üstlenmesi bekleniyor. 11 yaşındaki büyük yeğeni Arthur Elliot da bu gruba katılacak.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a da görev verildi - 4

ÜÇ KARDEŞ YAN YANA OLACAK

Prens George'un yanı sıra Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın diğer çocukları Prenses Charlotte (7) ve Prens Louis (4) de 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde yer alacak.

Üç kardeş, ebeveynleri Galler Prensi ve Prensesi ile birlikte geçit töreninde Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın arkasındaki arabada oturacak.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a da görev verildi - 5

Westminster Abbey'deki geçit töreninde beklenen diğer kraliyet mensupları, Prenses Anne ve kocası Koramiral Sir Tim Laurence, Edinburgh Dükü Prens Edward ve Wessex Kontesi Sophie, Kent Dükü Prens Edward ve kız kardeşi Prenses Alexandra olacak.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a da görev verildi - 6

Prens George ve Prenses Charlotte, Kraliçe Elizabeth'in geçen yıl eylül ayında düzenlenen cenaze töreninde de kraliyet ailesine eşlik etmiş, en küçük kardeş Louis, törene götürülmemişti.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a da görev verildi - 7

PRENS LOUIS HEP ROL ÇALDI

Kraliyetin çocukları Kraliçe'nin platin yılı kutlamalarında da başroldeydi. Prens Louis, yaşı gereği şımarık ve eğlenceli halleriyle herkesi güldürürken, ablası ve ağabeyi, olgun tavırlarıylas kraliyet hayranlarını memnun etmişti.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a da görev verildi - 8

KRALİYETİN NEŞE KAYNAĞI

Prens Louis, sarayın balkonunda kardeşleriyle birlikteyken elleriyle kulaklarını kapatmış ve birçok yüz ifadesiyle görenleri gülümsetmişti.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a da görev verildi - 9

Louis ayrıca, jübilede geçit töreni esnasında kraliyet locasında, dededi Charles'ın kucağına oturarak iç ısıtan bir görüntü vermişti.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a da görev verildi - 10

MEGHAN VE HARRY BİLMECESİ

Öte yandan taç giyme töreni yaklaşırken Prens Harry ve Meghan Markle'ın törene katılıp katılmayacağı konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a da görev verildi - 11

Kral Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine 8 Eylül 2022'de tahta çıkmıştı. Ancak İngiliz kraliyet geleneklerine göre, ölen hükümdara saygı göstergesi olarak kapsamlı bir törenin yapılması için belli bir süre bekleniyor.

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