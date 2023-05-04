Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu

Cave ise "Ben ne monarşistim, ne de kralcıyım ve benzer bir şekilde ateşli bir cumhuriyetçi de değilim. Ama aynı zamanda İngiltere'deki, muhtemelen çağımızın en önemli tarihi etkinliği olacak bir daveti reddedecek kadar dünya ve işleyiş biçimine karşı olağanüstü derecede ilgisiz, ideolojik olarak esir alınmış ve huysuz da değilim. Sadece en önemlisi de değil, en tuhafı, en garibi" ifadelerini kullandı.