Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu

6 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak ünlülerden biri olan Nick Cave, bir hayranının törene neden katıldığını sorması üzerine kendini savundu. Avustralyalı şarkıcı, "Monarşist değilim" dedi.

Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu - 1

İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, 6 Mayıs'ta başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giyecek.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu - 2

Tarihi etkinliğe katılması beklenen ünlü konuklar arasında, Kraliyet Ailesi'ne karşı açıklanamaz bir duygusal bağlılık hissettiğini söyleyen Nick Cave de bulunuyor.

Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu - 3

"MONARŞİST DEĞİLİM"

Ünlü şarkıcı, monarşiye verdiği desteği sorgulayan bazı düşmanca mesajlar aldığını açıkladı.

Biri, "Kral'ın taç giyme törenine ne halt etmeye gidiyorsun?" diye sordu.

Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu - 4

Cave ise "Ben ne monarşistim, ne de kralcıyım ve benzer bir şekilde ateşli bir cumhuriyetçi de değilim. Ama aynı zamanda İngiltere'deki, muhtemelen çağımızın en önemli tarihi etkinliği olacak bir daveti reddedecek kadar dünya ve işleyiş biçimine karşı olağanüstü derecede ilgisiz, ideolojik olarak esir alınmış ve huysuz da değilim. Sadece en önemlisi de değil, en tuhafı, en garibi" ifadelerini kullandı.

Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu - 5

Ünlü şarkıcı, "Sanırım monarşinin kaldırılmasıyla ilgili bitmez tükenmez ama gerekli tartışmaların ötesinde, Kraliyet Ailesi'ne karşı açıklanamaz bir duygusal bağlılık duyduğumu söylemeye çalışıyorum. Onların tuhaflığı, tüm bu olayın son derece eksantrik doğası, Britanya'nın kendine özgü tuhaflığını mükemmel bir şekilde yansıtıyor" dedi.

Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu - 6

"BÖYLE ŞEYLERE İLGİ DUYUYORUM"

Nick Cave, sözlerini "Ben sadece bu tür acayip, esrarengiz, karşısındakini affalatacak kacak kadar göz alıcı ve hayranlık uyandırıcı olan şeylere ilgi duyuyorum" şeklinde noktaladı.

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