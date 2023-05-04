Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu

İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, 6 Mayıs'ta başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giyecek.
Tarihi etkinliğe katılması beklenen ünlü konuklar arasında, Kraliyet Ailesi'ne karşı açıklanamaz bir duygusal bağlılık hissettiğini söyleyen Nick Cave de bulunuyor.
Ünlü şarkıcı, monarşiye verdiği desteği sorgulayan bazı düşmanca mesajlar aldığını açıkladı.
Biri, "Kral'ın taç giyme törenine ne halt etmeye gidiyorsun?" diye sordu.
Cave ise "Ben ne monarşistim, ne de kralcıyım ve benzer bir şekilde ateşli bir cumhuriyetçi de değilim. Ama aynı zamanda İngiltere'deki, muhtemelen çağımızın en önemli tarihi etkinliği olacak bir daveti reddedecek kadar dünya ve işleyiş biçimine karşı olağanüstü derecede ilgisiz, ideolojik olarak esir alınmış ve huysuz da değilim. Sadece en önemlisi de değil, en tuhafı, en garibi" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı, "Sanırım monarşinin kaldırılmasıyla ilgili bitmez tükenmez ama gerekli tartışmaların ötesinde, Kraliyet Ailesi'ne karşı açıklanamaz bir duygusal bağlılık duyduğumu söylemeye çalışıyorum. Onların tuhaflığı, tüm bu olayın son derece eksantrik doğası, Britanya'nın kendine özgü tuhaflığını mükemmel bir şekilde yansıtıyor" dedi.
Nick Cave, sözlerini "Ben sadece bu tür acayip, esrarengiz, karşısındakini affalatacak kacak kadar göz alıcı ve hayranlık uyandırıcı olan şeylere ilgi duyuyorum" şeklinde noktaladı.