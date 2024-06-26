Kral Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne hafıza kaybı yaşıyor: Kazanın sebebi hala açıklanmadı
İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, evinde geçirdiği kazanın ardından yaşadığı beyin sarsıntısı ve ufak yaralar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 73 yaşındaki Prenses'in hafıza kaybı sorunu yaşadığı açıklandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalanmasının ardından Prenses Kate Middleton'ın da kansere yakalandığı açıklanmıştı. Bir kötü haber de Kral Charles'ın kardeşi Prenses Anne'den geldi.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre 73 yaşındaki Prenses Anne geçtiğimiz günlerde Gloucestershire kırsalındaki Gatcombe Park malikanesinde kaza geçirdi. Prenses Anne, kazanın ardından beyin sarsıntısı ve ufak yaralanmalar nedeniyle Bristol kentindeki Southmead Hastanesine kaldırıldı.