Kral Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne hafıza kaybı yaşıyor: Kazanın sebebi hala açıklanmadı

TÜM RESMİ GÖREVLERİNİ İPTAL ETTİ

Kral Charles'ın tek kız kardeşinin, Pazar akşamı Gatcombe Park'taki arazisinde yaptığı yürüyüş sırasında bir atın çarpması sonucu yaralandığı söyleniyor. Olay sırasında Prenses Anne'nin kocası Laurence, kızı Zara Tindall ve oğlu Peter Phillips de arazide bulunuyordu.

Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip'in tek kızı Anne, devlet ziyareti ve Kanada gezisi de dahil olmak üzere bu hafta için planlanan tüm resmi görevlerini iptal etti.