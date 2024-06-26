Kral Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne hafıza kaybı yaşıyor: Kazanın sebebi hala açıklanmadı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, evinde geçirdiği kazanın ardından yaşadığı beyin sarsıntısı ve ufak yaralar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 73 yaşındaki Prenses'in hafıza kaybı sorunu yaşadığı açıklandı.

Kral Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne hafıza kaybı yaşıyor: Kazanın sebebi hala açıklanmadı - 1

HASTANEYE KALDIRILDI

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalanmasının ardından Prenses Kate Middleton'ın da kansere yakalandığı açıklanmıştı. Bir kötü haber de Kral Charles'ın kardeşi Prenses Anne'den geldi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre 73 yaşındaki Prenses Anne geçtiğimiz günlerde Gloucestershire kırsalındaki Gatcombe Park malikanesinde kaza geçirdi. Prenses Anne, kazanın ardından beyin sarsıntısı ve ufak yaralanmalar nedeniyle Bristol kentindeki Southmead Hastanesine kaldırıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne hafıza kaybı yaşıyor: Kazanın sebebi hala açıklanmadı - 2

KAZAYA DAİR DETAYLAR GİZLİ TUTULUYOR

Prenses Anne'in durumunun iyi olduğu, gözlem amaçlı hastanede tutulduğu ifade edildi. Prenses'in geçirdiği kazaya dair detaylar gizli tutulsa da attan düşmüş olabileceği veya atın dahil olduğu bir kaza geçirmiş olabileceği iddia ediliyor.

Kral Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne hafıza kaybı yaşıyor: Kazanın sebebi hala açıklanmadı - 3

HAFIZA KAYBI YAŞIYOR

Prenses Anne'in bir kaza sonucu beyin sarsıntısı geçirdiği ve hafif yaralanmalar geçirmesi nedeniyle hafıza kaybı yaşadığı söyleniyor. Telegraph'ın haberine göre, 73 yaşındaki Prenses'in hafıza kaybının "geçici" olduğu düşünülüyor.

Prenses Anne'in eşi Sir Timothy Laurence'e hastaneden ayrılırken eşinin sağlık durumu soruldu. Laurence "Gayet iyi, yavaş tabii" yanıtını verdi.

Kral Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne hafıza kaybı yaşıyor: Kazanın sebebi hala açıklanmadı - 4

TÜM RESMİ GÖREVLERİNİ İPTAL ETTİ

Kral Charles'ın tek kız kardeşinin, Pazar akşamı Gatcombe Park'taki arazisinde yaptığı yürüyüş sırasında bir atın çarpması sonucu yaralandığı söyleniyor. Olay sırasında Prenses Anne'nin kocası Laurence, kızı Zara Tindall ve oğlu Peter Phillips de arazide bulunuyordu.

Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip'in tek kızı Anne, devlet ziyareti ve Kanada gezisi de dahil olmak üzere bu hafta için planlanan tüm resmi görevlerini iptal etti.

Kral Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne hafıza kaybı yaşıyor: Kazanın sebebi hala açıklanmadı - 5

Kral Charles şu sıralar kanser tedavisi görüyor. Kral son olarak İngiltere'de her yıl düzenlenen geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'da görüntülenmişti.

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