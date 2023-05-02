Kral Charles'ın tören kıyafetleri hazırlanıyor

İngiltere Kralı Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Tören için hazırlıklar hızlandı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Charles'ın taç giyme töreniyle kraliyet tarihinde pek çok ilk yaşanacak. Kraliçe Camilla'nın halkın önünde kutsanan ilk konsort kraliçe olması bekleniyor. Tahtın varisi Prens William'ın eşi Prenses Kate'in de törende başına geleneksel taç yerine çiçekli bir taç takabileceği belirtildi.
Taç giyme töreni için tüm detaylar ince eleyip sık dokunuyor. Başkent Londra'daki kraliyet terzisi, tam 150 yıldır resmi törenler için kraliyet üyelerinin üniformalarını hazırlıyor. Kral Charles'ın törende giyeceği kıyafetler için de hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Değerli emanetler de Londra'ya ulaşmaya başladı. İskoçya'dan getirilen "Kader Taşı" Westminster Manastırı'na ulaştı. Bu taş, İngiliz monarşisinin tarihi bir sembolü olarak görülüyor.
Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın törende kullanacağı tahtların restorasyonu büyük bir titizlikle yapıldı.
Tarihi tahtlar, hem Kraliçe 2. Elizabeth'in, hem de Kral 2. Edward'ın taç giyme töreninde kullanılmıştı.
Ayrıca Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen 7 bin asker, geçit töreni için son provalarını gerçekleştirdi.
Ülkede kraliyetin düşen popülaritesine rağmen taç giyme töreninin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Ancak kraliyet karşıtı cumhuriyetçilerin töreni protesto etme ihtimali bulunuyor. İngiliz polisi bu duruma karşı protestocuları uyardı. Güvenliği tehlikeye atacak eylemlere sert karşılık verileceği belirtildi.
İşte taç giyme töreni hazırlıklarından yansıyanlar...