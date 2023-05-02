Kral Charles'ın tören kıyafetleri hazırlanıyor

İngiltere Kralı Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Tören için hazırlıklar hızlandı.



Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Charles'ın taç giyme töreniyle kraliyet tarihinde pek çok ilk yaşanacak. Kraliçe Camilla'nın halkın önünde kutsanan ilk konsort kraliçe olması bekleniyor. Tahtın varisi Prens William'ın eşi Prenses Kate'in de törende başına geleneksel taç yerine çiçekli bir taç takabileceği belirtildi.