Kral Charles'ın taç giyme törenindeki her aksesuarın yüzlerce yıllık geçmişi var

EBU SAİD'İN YAKUTU İMPARATORLUK DEVLET TACI'NI SÜSLÜYOR

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Charles'ın taç giyme töreni önceki hükümdarlarınkine göre daha kısa ve daha modern bir havada geçecek ancak yine de geleneksel unsurlar ihmal edilmeyecek.

Törenin en önemli unsuru ise taç. Törende hükümdar iki, eşi bir taç giyecek.

Kral Charles'ın, taç giyme esnasında başına Canterbury Başpiskoposu tarafından konacak Aziz Edward Tacı'nı aslında bir hükümdar hayatı boyunca yalnızca bir kere giyebiliyor. Sadece bu törende takılan taç, Westminster Katedrali dışına çıkarılamıyor. Taç Giyme Tahtı gibi 1. Edward için yapılan taç, 1. Charles'ın tahttan indirilmesiyle cumhuriyetçiler tarafından eritildi ve yok oldu.