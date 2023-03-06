Kral Charles'tan Meghan Markle ve Prens Harry'ye zeytin dalı: Taç giyme törenine davet etti

Kraliyet ailesiyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Meghan Markle ve Prens Harry'nin Kral Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreni sırasında saray balkonuna çıkmalarının mümkün olmadığı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.
Hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle gözden düşen Prens Andrew ile birlikte Sussex çifti, törende aileden dışlanan üyeler olarak biliniyordu.
Buckingham Sarayı'ndan Harry ve Meghan çiftinin, oğulları Archie'nin dördüncü doğum gününe denk gelen 6 Mayıs'taki törene katılmalarının engelleneceğine dair resmi bir işaret yoktu. Ama kraliyetin içerisinden üst düzey bir yetkili; ünlü çiftin balkon konuşması anı da dahil olmak üzere önemli kamuoyu gösterilerine dahil edilmelerinin 'olası olmadığını' söylemişti.
Bazı kraliyet uzmanları ise Prens Harry'nin aile içinde yaşananları ifşa ettiği anı kitabı Spare'in (Yedek) yayınlanmasının ardından çiftin törene katılmasının imkansız göründüğünü aktarmıştı.
Ancak tüm bunlara rağmen, kraliyet tarafından beklenmedik bir hamle geldi. Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, kraliyet ailesiyle aralarındaki gergin ilişkiye rağmen Kral III. Charles'ın taç giyme törenine katılmak üzere bir davet aldı.
Çiftin sözcüsü pazar günü The Sunday Times'a yaptığı açıklamada, "Dük'ün kısa bir süre önce majestelerinin ofisinden taç giyme töreniyle ilgili e-posta aldığını doğrulayabilirim" dedi ve ekledi:
"Dük ve Düşes'in törene katılıp katılmayacağı şu anda tarafımızdan açıklanmayacaktır."
Kraliyet tarafından Meghan ve Harry çiftine davet gönderilmesi, bir zeytin dalı olarak algılandı. Çünkü Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere'deki evleri Frogmore köşkü için en son Kral Charles tarafından tahliye emri verilmesiyle ipler daha da gerilmişti. Daily Mail'in haberine göre, çift eğer taç giyme töreni için İngiltere'ye giderse, bu evde kalmalarına izin verilecek.
Prens Harry'nin ocak ayında yayımladığı 'Spare' (Yedek) adlı kitabı kraliyeti sarsarken, kitabın tanıtımı için röportajdan röportaja koşan Harry'nin kraliyeti yerden yere vurduğu açıklamaları büyük gürültü koparmıştı.
Tüm bu fırtınanın ortasında Frogmore evinden tahliye kararı, Kral Charles'ın intikamı olarak algılanmıştı.
Frogmore Cottage, İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu resmi konutlardan biri. 2018 yılında Harry ile Meghan evlendiklerinde, Kraliçe Elizabeth, bu mülkü çifte düğün hediyesi olarak verdi. Harry ile Meghan, evlendikten sonra Kensington Sarayı'nda Prens'e ait küçük konutta yaşamaya başladı. Fakat bir bebek beklediklerini öğrenen çift, hamilelik sürecinde buraya taşınma kararı aldı ve büyük bir restorasyon yapıldı. Beş yatak odalı Frogmore Cottage, çok büyük bir tadilattan geçirildi. Ancak çift burada çok uzun süre kalmadı.
Çift, ilk çocukları Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra Kanada'ya taşındı. Kraliyet görevlerini bırakan ikili, daha sonra ABD'ye taşındı.
Frogmore Cottage'ın restorasyonu için harcanan para da uzun süre tartışma konusu oldu. Yenileme çalışmaları için iddialara göre 2,4 milyon sterlin harcandı. Bu para, vergi mükelleflerinden temin edilmişti. Fakat Harry ile Meghan, ABD'ye taşındıktan sonra bu parayı geri ödedi.