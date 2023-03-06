Kral Charles'tan Meghan Markle ve Prens Harry'ye zeytin dalı: Taç giyme törenine davet etti

Buckingham Sarayı'ndan Harry ve Meghan çiftinin, oğulları Archie'nin dördüncü doğum gününe denk gelen 6 Mayıs'taki törene katılmalarının engelleneceğine dair resmi bir işaret yoktu. Ama kraliyetin içerisinden üst düzey bir yetkili; ünlü çiftin balkon konuşması anı da dahil olmak üzere önemli kamuoyu gösterilerine dahil edilmelerinin 'olası olmadığını' söylemişti.

Bazı kraliyet uzmanları ise Prens Harry'nin aile içinde yaşananları ifşa ettiği anı kitabı Spare'in (Yedek) yayınlanmasının ardından çiftin törene katılmasının imkansız göründüğünü aktarmıştı.